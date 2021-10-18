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Vaka oranı en çok artan Giresun'da sıkı tedbir çağrısı

18 Ekim 2021 Pazartesi 15:13
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Vaka oranı en çok artan Giresun'da sıkı tedbir çağrısı

GİRESUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasında 100 bin kişide vaka oranı en fazla artan il olan Giresun'da Tabipler Odası Başkanı Selami Oktay, sıkı tedbir çağrısı yaptı. Oktay, "Çift doz aşı, şart. Ülke genelinde aşı oranını yüzde 85'i yakalamadan tedbirleri bırakmamalıyız" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Vaka oranı yüz binde 230,21'den 71,15 artışla 394,01'e yükselen Giresun, vaka oranı en çok artan il oldu.

'AŞI KARŞITI PROPAGANDA İNSANLARI ETKİLİYOR'

Giresun Tabipler Odası Başkanı Selami Oktay, tedbirlere uyulmadığını belirterek, "Bütün uyarılara rağmen insanların umursamaz olması, maskelerin kullanılmaması bu artışın sebepleri. Aşı karşıtların propaganda yaparak öne çıkarılması da insanları etkiliyor. Okullarda gerekli önlemlerin tam olarak alınmaması, tek aşı olanların bütün tedbirleri bırakması gibi etkiler. Gerekli önlem ve tedbirleri elden bırakmamalıyız. Çift doz aşı şart. Ülke genelinde aşı oranını yüzde 85'i yakalamadan tedbirleri bırakmamalıyız. Daha sıkı tedbirler alınıp, aşı karşıtları da bir şekilde ikna edilmesi gerekiyor" dedi.

'HERKES İÇ İÇE'

Sadullah Sezer, Giresun'da kurallara uyulmadığını belirterek, "Kimse mesafeye uymuyor, maske kullanmıyor. Sosyal mesafeye uyulmalı, herkes iç içe. Köylerde vaka artışı daha fazla. Aşı olmamıza rağmen hastalık geçirdik. Herkesin aşı olması lazım" diye konuştu.

Cevat Tanış ise, "Komple maske takıp aşı olsunlar. Herkes maskesiz, yeterli önlem alınmıyor. Bunun önlemin birincisi aşı, ikincisi ise maske. Bunlar olmazsa kötü. Düğünlerde maske takılmıyor. Köylerde maske hiç yok" diye konuştu.

'İNSANLAR DİKKAT ETMİYOR'

Yıldız Arduç da, "İnsanlar dikkat etmiyor. Hijyen, mesafe ve maske. İki kez aşı oldum. Bu gizli bir düşman. Evladından sana geçiyor. Anne çocuğunu sarılıp öpemez oldu. Kesinlikle dikkat edilmeli, hafife alınmamalı" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Bektaş da şunları söyledi:

"Aşı olanlar dikkat ediyor. Vücut direncine güvenenler aşı olmuyor. Dikkatsizlik mi var umursamazlık mı yoksa inanmama mı var, bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bir grup insan buna inanmıyor. Aşı da olmuyor, tedbir de almıyor ve umursamıyor. Toplum pandemiyle meşgul olmak istemiyor. Uzmanların uyarıları dikkate alınmalı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vaka OranıArtışGiresunTedbir çağrısı
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