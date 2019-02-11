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Vahşet ortaya çıktı: Parçalayıp sobada yaktım

Kırıkkale'de yaşayan ve 20 Ocak 2019 tarihinde kaybolan 55 yaşındaki Feride Ercan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ankara’da yaşayan Hikmet Y., Ercan’ı öldürdüğünü, ardından da testereyle parçalayıp, sobada yaktığını itiraf etti.

Vahşet ortaya çıktı: Parçalayıp sobada yaktım

Kırıkkale'de yaşayan ve 20 Ocak 2019 tarihinde kaybolan 55 yaşındaki Feride Ercan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ankara’da yaşayan Hikmet Y., Ercan’ı öldürdüğünü, ardından da testereyle parçalayıp, sobada yaktığını itiraf etti.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:24
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Vahşet ortaya çıktı: Parçalayıp sobada yaktım

20 GÜN ÖNCE KAYBOLDU

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Kırıkkale’de yalnız yaşayan Feride Ercan, 19 Ocak’ta kayboldu. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine Kırıkkale Emniyet ve Jandarma, Ercan’ın bulunması için çalışma başlattı.

Ercan’ın kaybolması Müge Anlı’nın programında da ele alındı. Programa birçok konuk katılırken, katılanlardan biri de Ankara’da yaşayan evli, 45 yaşındaki Hikmet Y.'ydi. Hikmet Y.'nin programda verdiği çelişkili ifadeler polisin dikkatini çekti.

İTİRAF ETTİ: PARÇALAYIP, SOBADA YAKTIM

Ankara Emniyet Cinayet Büro dedektifleri, Hikmet Y.'yi takibe aldı. Şüpheli hareketlerde bulunan Hikmet Y., cinayet dedektifleri tarafından gözaltına alındı. Burada çapraz sorguya alınan Hikmet Y., korkunç cinayeti itiraf etti.
Hikmet Y.'nin ifadesinde Feride Ercan ile tanıştıklarını, olay günü de Ercan ile buluşup, arabasıyla gezdiklerini belirterek, “Beni ailemle tehdit edip sürekli para istiyordu. Aramızda tartışma çıktı. Arabanın içinde kafasına vurdum, bayıldı. Köye götürdüm, öldüğünü anlayınca testereyle parçalara böldüm. Ardından da ceset parçalarını sobada yaktım” dediği öğrenildi.

JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ

Cinayetin işlendiği yer olan Karapürçek Tatlar Köyü Jandarma sorumluluk bölgesinde olması nedeniyle Hikmet Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Altındağ İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VahşetKIRIKKALEFeride Ercan
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