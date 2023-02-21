Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.187,98
ALTIN
1.112,29
DOLAR
18,87
STERLİN
22,64
EURO
20,11
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
TED Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
TED Üniversitesi Öğretim üyesi...
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4/B...
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uzmanlardan Ege Denizi'nde su çekilmesine ilişkin değerlendirme

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Ege Denizi'nde görülen su çekilmesinin günlerce süren şiddetli poyrazdan kaynaklandığını, sismik olaylarla ilgisinin olmadığını söyledi.

21 Şubat 2023 Salı 11:55
Uzmanlardan Ege Denizi'nde su çekilmesine ilişkin değerlendirme

İzmir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, AA muhabirine, su çekilme olayının doğal olduğunu, her sene şubatın ikinci yarısı ile mart sonu arasında görülebildiğini ifade etti.

Poyraz rüzgarının bu dönemde sert ve 7 - 8 günü bulan uzun sürelerce estiğini kaydeden Yaşar, "Bu rüzgar Marmara'dan Muğla'ya kadar olan Ege'nin suyunu Afrika'ya doğru şişirir. Özellikle Burhaniye, Seferihisar gibi sığ yerlerde çekilme 100 metreye kadar ulaşır ve hemen fark edilir. Geçen sene 20 Mart'ta o kadar çekilmişti ki İzmir'de vapur seferleri iptal olmuştu. Şu anda 60 santimetre kadar çekildiğini gözlemliyoruz." diye konuştu.

Yaşar, poyrazın tersi olan lodosun ise güneyden kuzeye su bastığını, bu nedenle şiddetli lodosun Ege kıyılarında zaman zaman deniz taşmasına neden olabildiğini kaydederek, "Görülen su çekilmesinin sismik olaylarla ilgisi yok. Tamamen meteorolojik. Korkulacak bir şey yok." dedi.

"Depremden önce denizde çekilme olur algısı yanlış"

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz ise İzmir Körfezi'nde su çekilmesinin her yıl tekrarlanan bir olay olduğunu vurguladı.

Poyrazın yanı sıra atmosfer basıncındaki mevsimsel değişikliklerin de su çekilmesine neden olduğunu anlatan Gündüz, körfezdeki su seviyesi istasyonunun ocak ayı sonundan bu yana düşüş eğiliminde olduğunu söyledi.

Gündüz, çekilmenin kış mevsimi sonuna doğru biteceğini dile getirerek, "Bunun depremle ilişkisi yok. Depremden önce denizde çekilme olur algısı yanlış." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ege DeniziSu çekilmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma köy köy gezerek depremzedeleri tıraş ediyor
Jandarma köy köy gezerek depremzedeleri tıraş ediyor
MSC Grubu'nun yardım gemisi İskenderun'a yanaştı
MSC Grubu'nun yardım gemisi İskenderun'a yanaştı
Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 103
Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 103
Hatay merkezli depreme ilişkin arama kurtarma çalışması sona erdi
Hatay merkezli depreme ilişkin arama kurtarma çalışması sona erdi
AFAD: Hatay Defne'de, dünkü 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından 90 artçı meydana geldi
AFAD: Hatay Defne'de, dünkü 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından 90 artçı meydana geldi
İzmir'de risk taşıyan 8 okulun tahliyesine karar verildi
İzmir'de risk taşıyan 8 okulun tahliyesine karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a geldi
Elbistan'da depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımına başlandı
Elbistan'da depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımına başlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 1788 refakatsiz çocuğun 1225'i ailesine teslim edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 1788 refakatsiz çocuğun 1225'i ailesine teslim edildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi