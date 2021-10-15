Uzman Posta ve Uyumsoft İş Birliği Anlaşması İmzaladı

DİNÇER KARACALAR

Ülkemizin ilk yerel bulut e-posta sağlayıcısı olan Uzman Posta ve ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft iş birliği yaparak güçlerini birleştirdi.

Güçlerini birleştiren Uzman Posta ve Uyumsoft firmaları, on binlerce müşterilerinin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı ve işlerini büyütmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, UyumAkademi platformu üzerinden, dijital dönüşüm uygulamaları, globalleşen dünyada pazarlama ve otomasyonun faydaları, e-posta pazarlaması gibi birçok konuda işletmelere eğitimler verecekler.

Kullanıcılar, e-Posta pazarlama konusunda bilgilendireceğiz

İki kurum arasındaki iş birliğine değinen Uzman Posta Satış ve Pazarlama Direktörü Okan Aslım, şunları söyledi:

“Uzman Posta olarak yerli kaynak kodları ile yapılan dijital dönüşüm projelerinin; kurumların verimliliğini artırmasının yanında, katma değerli ürünler üretmelerinde de anahtar rol oynadığını düşünmekteyiz. Bu kapsamda Uyumsoft ile yapılan işbirliğinin, kurumların tek kaynaktan uçtan uca çözüm tedariği elde etmesi yolunda bir adım olduğunun bilincinde olarak bu iş birliğine büyük önem vermekteyiz. İş birliğimizi UyumAkademi üzerinden elektronik ileti konusunda düzenlenecek eğitimlerin yanı sıra blog yazıları ile de destekleyeceğiz. Kullanıcıların e-Posta konusunda merak ettikleri soruları cevaplamaya çalışarak iş yapış şekillerinde verimliliği arttırmalarını hedeflemekteyiz.” dedi.

İş süreçlerini uçtan uca zaman ve mekan bağımsız dijitalleştiriyoruz

İki kurum arasındaki iş birliğine değinen Uyumsoft İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak, şunları kaydetti:

“Uyumsoft olarak, her ölçekteki ve her sektördeki firmaların iş süreçlerini zaman ve mekan bağımsız, uçtan uca dijitalleştirmeye devam ediyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne ekosistem yapılanmasına büyük önem veriyoruz. Yaptığımız iş birliği anlaşması ile Uzman Posta firması ekosistem üyelerimiz arasına katılarak, büyüyen ailemize güç kattı. Uzman Posta’nın iş ortakları ve müşterileri; Uyumsoft’un Banka Bakiyem, ekoCari ve e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye vd) uygulamalarını özel fiyatlar ile kullanmaya başlayabilecekler. Uyumsoft müşterileri ise, Uzman Posta’nın yerli ve milli mail altyapısına erişme imkanı kazanacak. Ayrıca, UyumAkademi üzerinden düzenleyeceğimiz eğitimler ile globalleşen dünyada pazarlama ve otomasyonun faydaları, e-posta pazarlaması konularında detaylı eğitimler alacaklar.” dedi.

Uyumsoft hakkında: www.uyumsoft.com

Ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft AŞ, 25.’nci yılında 50 binin üzerindeki yerli ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyor. Türkiye’nin dijital dönüşüm lideri Uyumsoft A.Ş.’nin ürün ailesinde; Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (bulut, mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (bulut, mobil), e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem, uyumYEDEK, uyumİYS dahil 30’u aşkın yazılım ürünü bulunuyor.

Uzman Posta hakkında: www.uzmanposta.com

Ülkemizin ilk yerel bulut e-posta sağlayıcısı olan Uzman Posta, kurumsal yapılara elektronik mail hizmetleri sunmak üzere kuruldu. Amacı, sıfır kesinti ve maksimum süreklilik oranı ile en güvenli e-posta alışverişini sağlamaktır. Uzman Posta, bilişim sektöründe 25 yılı geride bırakan Pusula’nın 2009 yılında elektronik posta ve yörüngesindeki ek hizmetlere odaklanma kararı sonrasında kuruldu. Küçük ve büyük ölçekteki 1380’den fazla iş ortağına hizmet veren firma, yakın geçmişte kamu kurumlarına yönelik güvenilir iletişim kanalları oluşturulması için önemli bir kaynak ayırmıştır ve en iyi araçları kullanarak geliştirdiği "Kamu Uzman Posta platformunu" ülkemize azami fayda sağlama umuduyla kullanıma sunmuştur.