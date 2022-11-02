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'UYAP Vatandaş Portalı, yargıya hızlı ve kolay erişimi sağlıyor'

02 Kasım 2022 Çarşamba 14:45
'UYAP Vatandaş Portalı, yargıya hızlı ve kolay erişimi sağlıyor'

ANKARA - Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Vatandaş Portalı'na e-Devlet şifresiyle ve elektronik imzayla girilebildiğini belirterek "Vatandaşlarımızın yargıya hızlı, kolay bir şekilde erişimlerini temin etmektedir bu sistem ve yargıda bulunan dava dosyalarını buradan takip edebilme şansına sahip olabilmektedirler" dedi.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, vatandaşın yargıya elektronik ortamda hızlıca ulaşmasını sağlamak amacıyla UYAP Vatandaş Portal Sistemi'ni geliştirdi. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül, "UYAP, ülkemizin ilk e-Devlet projelerinden birisidir ve tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştiriliş bir projedir. Bu proje kapsamında geliştirilmiş olan UYAP Vatandaşlık Portal Hizmeti de yine bakanlığımız bilgi işlem genel müdürlüğü tarafından geliştirilmiştir ve zamanın şartlarına uygun güncellemeler gerekiyorsa bu güncellemelerde her zaman yine kendi mühendislik ekibiz tarafından yapılmaktadır" dedi.

'VATANDAŞ YARGIYA HIZLI VE KOLAY ULAŞABİLECEK'

Bilgi İşlem Genel Müdürü Gül, portala Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının e-Devlet şifreleri ve güvenli elektronik imzayla sisteme girebileceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın yargıya hızlı, kolay bir şekilde erişimlerini temin etmektedir bu sistem ve yargıda bulunan dava dosyalarını, takip dosyalarını buradan takip edebilme şansına sahip olabilmektedirler. Buradaki adli ve idari yargıda bulunan dava dosyalarını görüntüleyebilmektedirler. Bu dosya içerisindeki evrakları da görüntüleme şansına sahip olabilmektedirler. Ayrıca dosya safahat bilgilerine de buradan  erişebilmeleri mümkündür. Eğer elektronik imzayla sisteme giriyorlarsa idari yargı veya adli yargı ve icra mahkemelerinde dava açma şansına da sahipler. Burada dava dosyalarına evrak da gönderilebilmesi mümkündür. Ayrıca dava açarken veya devam ederken yargı giderleri ve harç ödemesini de bu sistem üzerinden gerçekleştirebilmektedirler. Vatandaş Portal Sistemi'ne vatandaşlarımız bilgisayarları üzerinden ulaşabildiği gibi cep telefonlarından ve tabletlerinden de ulaşabilmeleri mümkündür. Burada e-Devlet şifrelerini yazmak suretiyle dava dosyalarına erişim ve görüntüleme işlemlerini yapabilmektedirler. Ayrıca UYAP Vatandaş Portalı'nın mobil hizmet veren ara yüzü de mevcut bulunuyor. Mobil cihazlardan da buraya girmek suretiyle takiplerini buradan da yapabilmeleri mümkün" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UYAP Vatandaş PortalıYargı
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