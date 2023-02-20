Uşaklı sanayicilerden deprem bölgesine 1,5 milyon battaniye

Ankara

Uşak'taki tekstil fabrikaları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki depremzedelerin acil ısınma ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışarak ürettiği 1,5 milyon battaniyeyi afet bölgesine gönderdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bünyesinde kurulan kriz merkezi, sanayicilerin deprem bölgesine dönük yardımlarını koordine ediyor. Depremin ilk anlarından itibaren faaliyete geçen kriz merkezi, acil ihtiyaçlar için telefon zinciri oluşturuyor.

Tedarik, üretim, lojistik ve dağıtım ağından oluşan yardım koridoru 7 gün 24 saat mesai sistemine göre açık tutuluyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Ticaret ve Sanayi Odaları, STK’ler, OSB yönetimleri ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin katkılarıyla tedarik edilen ya da üretilen ihtiyaç malzemeleri, AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla deprem bölgelerine ulaştırılıyor.

Bakanlığa bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Bölge Kalkınma İdareleri ile Kalkınma Ajansları da tüm imkanlarıyla saha çalışmalarına destek veriyor.

Kriz merkezinin depremin ilk günlerinde bölgeye bir an önce ulaşması için harekete geçtiği acil yardım malzemelerinden biri de battaniye oldu. Battaniye üretimiyle tanınan Uşak'taki tekstil fabrikaları, depremzedelerin acil ısınma ihtiyacını karşılayabilmek için üç vardiyalı sisteme geçerek üretim kapasitelerini artırdı.

Uşak Valiliği koordinasyonunda başlayan battaniye seferberliğinde Uşak OSB'de faaliyet gösteren tekstil fabrikaları, depremin ardından ilk olarak mevcuttaki müşterilerin siparişlerini iptal ederken, ellerindeki tüm battaniye stoklarını deprem bölgelerine yönlendirdi.

Üretim kapasitelerini de eş zamanlı artıran battaniye imalatçıları, üç vardiyalı çalışma sistemi ve 24 saat kesintisiz üretime geçti. Uşak'ta üretilen yaklaşık 1,5 milyon battaniye, hava ve kara yolu üzerinden 281 araç ile afet bölgesine gönderildi.

"Emekçilerimiz, mesai ücreti almadı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınsar Tekstil İşletme Müdürü Tuğrul Mahmut Yalvaç, stokta bulunan battaniyeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda deprem bölgesine sevk ettiklerini belirterek, "İlk olarak 2 tır gönderdik. Daha sonrasında çalışma kapasitemizi artırarak elimizdeki işleri bir kenara koyarak deprem bölgesi için özel üretime başladık. Günlük 5 bin civarındaki üretimi 15 bine çıkardık. Pazartesiden itibaren 24 saat esaslı, takviyeli, cumartesi ve pazar dahil tüm personel özveriyle çalıştık, hatta sevkiyattaki arkadaşlarımız birkaç gün evlerine gitmedi." ifadelerini kullandı.

Özerdem Mensucat İşletme Müdürü Emrullah Aydoğan da günlük yaklaşık 10-15 bin battaniye ürettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz deprem sonrasında halı üretimi gruplarındaki çalışanlarımızı yüzde 25'e kadar azaltıp bu kişileri battaniye üretimi gruplarına yönlendirdik. Günlük 15 bin olan üretim adedimizi 40 bine çıkardık. 8 saat olan konfeksiyon vardiyaları 12 saate 12 saat olan vardiyalar da 24 saate çıktı. Deprem anında ellerinde olan 320 bin adet stok battaniyeyi ilk 2 günde deprem bölgesine sevk ettik. Emekçilerimiz, özverili bir şekilde çalışmaya başladı hatta mesai ücreti almayıp 'Bizlerin de katkımız olsun.' dediler. Ara molalar kaldırıldı, üretim hızlandı. Yorgunluk olacak mı? Birkaç gün olacak ama katkımız olduğu sürece bu yolda devam edeceğiz."

Saçlı Tekstil Üretim Sorumlusu Hicran Yapıcı da depremin ilk anından itibaren ellerinde müşteri siparişi için bulunan tüm battaniyeleri yardım battaniyesine çevirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İplik ve dokuma bölümümüz zaten 7 gün 24 saat çalışıyordu ama sezon sonu olduğu için konfeksiyon bölümümüz 7 gün 24 saat çalışmıyordu, onlar da tam mesai yaptı. Günlük 4 bin 500- 5 bin üretimimiz oluyordu. Yeni sistemle ve çalışma arkadaşlarımızın özverileriyle üretim arttı. Depremden bu yana 100 bini aşkın battaniye üretip deprem bölgesine gönderdik. Sevkiyattaki arkadaşlar ekstra çaba gösterip günlük 4-5 tıra kadar yükleme yaptı. Hala bu şekilde devam ediyoruz, hala sipariş üretimimize dönmüş değiliz."

508 araştırmacı sahada

Öte yandan TÜBİTAK desteği ile 57 farklı kurumdan 508 araştırmacı bakanlığın görevlendirmesiyle fay hatlarının ve binaların durum tespiti ve analizi odaklı süreçlere aktif katkıda bulunuyor. Bilim insanlarının elde ettiği sonuçlar, AFAD dahil ilgili tüm kurumlarla paylaşılacak.