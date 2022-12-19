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Üs bölgelerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı

19 Aralık 2022 Pazartesi 15:01
Üs bölgelerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı

ANKARA - MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinin 312'sinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığını; Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığını duyurdu.

Mehmetçiğin yaklaşık 1 aydır soğuk hava ve karla mücadelesi sürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 312'sinde kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı. Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde ise kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Üs bölgelerinin yarısından fazlasında sıcaklık değerleri sıfırın altına inerken en soğuk gece, eksi 25 ile İkiyaka Dağları'ndaki Binbir Kapı Üs Bölgesi'nde yaşandı.

Gerek üs bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığı belirtildi. Yapılan hazırlıklarla tüm hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin faaliyetlerine aralıksız devam ettiği, düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, operasyonların da artan tempoda sürdüğü kaydedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Üs BölgeleriKar Kalınlığı
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