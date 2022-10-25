Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.975,01
ALTIN
990,56
DOLAR
18,59
STERLİN
21,38
EURO
18,56
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü 79 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa...
Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü'nden 37 adet tarla satılacak
Balıkesir DSİ 25. Bölge...
DSİ 157 Sürekli İşçi alınacak
DSİ 157 Sürekli İşçi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 İç Denetçi alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Urla'da 107 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı

25 Ekim 2022 Salı 14:05
Urla'da 107 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı

İZMİR'in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçme hazırlığındaki 107 kaçak göçmen ve 11 organizatör, jandarma ile MİT'in operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup kaçak göçmenin minibüslerle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için Urla'ya geleceğini belirledi. Urla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı, MİT Başkanlığı ve Aydın Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığı ortak çalışma yaptı. Urla'nın Zeytineli Mahallesi Çakmak Koyu mevkindeki araziye bu sabah gelen 8 araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 107 kaçak göçmen ile 11 organizatör şüphelisi yakalandı. Yakalanan kaçak göçmen ile organizatörler, jandarma karakoluna götürüldü. Kaçak göçmenler işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Organizatörlerin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UrlaKaçak Göçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bitlis Viyadüğü'nde kullanılan çelikle 2 Eyfel Kulesi yapılırdı"
"Bitlis Viyadüğü'nde kullanılan çelikle 2 Eyfel Kulesi yapılırdı"
Kızılay'dan Uganda’ya içilebilir su desteği
Kızılay'dan Uganda’ya içilebilir su desteği
Akkuyu NGS'de acil durum birimleri için eğitim seminerleri düzenlendi
Akkuyu NGS'de acil durum birimleri için eğitim seminerleri düzenlendi
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e düştü
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e düştü
Prof. Dr. Sözbilir: Afetlere karşı dirençli İzmir için 227 eylem belirlendi
Prof. Dr. Sözbilir: Afetlere karşı dirençli İzmir için 227 eylem belirlendi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Binali Yıldırım ve yaralı madencileri ziyaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Binali Yıldırım ve yaralı madencileri ziyaret etti
Müze olacak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nin tabelası kaldırıldı
Müze olacak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nin tabelası kaldırıldı
Osmaniye'deki orman yangını; havadan müdahale sürüyor
Osmaniye'deki orman yangını; havadan müdahale sürüyor
İçişleri: Hatay'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
İçişleri: Hatay'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول