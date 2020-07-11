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Ünlüler Srebrenica kurbanlarının isimlerini okudu

SREBRENİCA Soykırımı'nın 25'nci yıl dönümünde Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı'nın düzenlediği 'Srebrenica İçin Okumalar' etkinliği kapsamında ünlü isimler, 25 soykırım kurbanının adını okudu.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:44
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Ünlüler Srebrenica kurbanlarının isimlerini okudu

Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrindeki Potoçari'de 11 Temmuz 1995'te yapılan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın tanık olduğu 'en büyük soykırım' olarak tarihe geçen Srebrenica Soykırımı'nın üzerinden 25 yıl geçti. 1995'ten beri, her yıl 11 Temmuz'da, 8 bin 372 soykırım kurbanı törenlerle anılıyor. Yakınlarını kaybedenler, mezarların başında dualar ediyor. Ancak bu yıl, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kitlesel anma etkinliklerinin yapılmayacağı, cesedi bulunan 9 kişinin Potoçari Mezarlığı'nda defnedileceği ve sadece ailelerinin katılacağı sade bir tören düzenlenerek hayatını kaybedenlerin anılacağı öğrenildi.

Her yıl 11 Temmuz'da, İstanbul'da çeşitli organizasyon ve etkinlikler düzenleyerek Srebrenica Soykırımı'nın hatırlatılmasına ve hayatını kaybedenlerin anılmasına öncülük eden Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı bu yıl, 'Srebrenica İçin Okumalar' adlı etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, sanatçı Suzan Kardeş, sanatçı Haluk Levent, sanatçı Kenan Vural, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yazar Ayşe Kulin, tarihçi Prof Dr. Hatice Oruç gibi isimler isimler Srebrenica'nın 25 kurbanının adını okudu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SrebrenicaKatliamSoykırımBosna Hersek
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