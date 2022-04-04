Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.284,03
ALTIN
912,20
DOLAR
14,72
STERLİN
19,32
EURO
16,23
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Bingöl Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel alacak
Bingöl Üniversitesi 38 Sözleşmeli...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 5...
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli Avukat, Çocuk Gelişimcisi ve Güvenlik Görevlisi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Kapat

Ünlü organizatör Nedim Delibaş, Çukurova’nın Yıldızları’na damga vurdu

04 Nisan 2022 Pazartesi 11:17
Ünlü organizatör Nedim Delibaş, Çukurova’nın Yıldızları’na damga vurdu

Haber: Murat Uygur

Çukurova'nın Yıldızları gala gecesinde 'Yılın Etkinlik Organizatörü' ödülünü alan ünlü organizatör Nedim Delibaş, 'Yapacağımız organizasyonlarla hedefimiz, Türkiye'yi dünyaya tanıtmaktır' dedi. Adana’daki geceye bürokratlar, belediye başkanları ve sanatçılar katılım sağlarken iş, ekonomi, cemiyet, sanat ve spor alanında başarılı isimler,  ödüllerin sahibi oldu. Ünlü organizatör Nedim Delibaş, Çukurova’nın Yıldızları’na damga vurdu



Alanında başarılı ünlü iş insanlarının ödül aldığı gecede Big Creative Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, ‘Yılın Etkinlik Organizatörü’ ödülünün sahibi oldu. Ödülünü Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın elinden alan Delibaş, “İnşaat Magazin Dergisi ve İbrahim Bey’e böylesine güzel bir gece ve ödül için teşekkür ederim. Yapacağımız organizasyonlarla hedefimiz Türkiye'yi dünyaya tanıtmaktır” dedi.

Konuşmasının devamında yaptığı organizasyonlarda dünyaya açılmaya başladığını anlatan ünlü Delibaş, “Geçtiğimiz yıl Azerbaycan’da ilk kez düzenlediğimiz Golden Palm Awards ile dünyaya açıldık. Hem ülkemizden hem de uluslararası başarılı insanların ödüllendirildiği geceden aldığımız güzel geri dönüşlerden sonra rotamızı Dubai, Katar başta olmak üzere pek çok ülkeye çevirdik. Golden Palm Awards, sadece Türkiye'nin değil dünyanın yükselen değeri olacak ve Türkiye’nin başarısını tüm dünyaya tanıtmış olacağız” açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme: 04.04.2022 11:18
Anahtar Kelimeler:
Ünlü Organizatör Nedim DelibaşÇukurovanın Yıldızlarına Damga Vurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri: Yemen'de ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri: Yemen'de ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz
Malatya çevre yolunun birinci kısmı yarın açılacak
Malatya çevre yolunun birinci kısmı yarın açılacak
Türkiye'nin yeni seyir füzesi 'Çakır' tanıtıldı
Türkiye'nin yeni seyir füzesi 'Çakır' tanıtıldı
RTÜK Başkanı Şahin: Dezenformasyon tüm insanlığı zehirliyor
RTÜK Başkanı Şahin: Dezenformasyon tüm insanlığı zehirliyor
'Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü
'Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü
Bakan Kurum: 'Ulusal Yeşil Finans Stratejisi'ni 2023 sonuna kadar tamamlayacağız
Bakan Kurum: 'Ulusal Yeşil Finans Stratejisi'ni 2023 sonuna kadar tamamlayacağız
Bakan Varank: TOGG, iklim değişikliğiyle mücadelede en büyük kozlarımızdan olacak
Bakan Varank: TOGG, iklim değişikliğiyle mücadelede en büyük kozlarımızdan olacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Teravih namazları camilerde kılınacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Teravih namazları camilerde kılınacak
Türk savunma sanayisinden Malezya’ya çıkarma
Türk savunma sanayisinden Malezya’ya çıkarma

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma