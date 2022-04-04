Haber: Murat Uygur

Çukurova'nın Yıldızları gala gecesinde 'Yılın Etkinlik Organizatörü' ödülünü alan ünlü organizatör Nedim Delibaş, 'Yapacağımız organizasyonlarla hedefimiz, Türkiye'yi dünyaya tanıtmaktır' dedi. Adana’daki geceye bürokratlar, belediye başkanları ve sanatçılar katılım sağlarken iş, ekonomi, cemiyet, sanat ve spor alanında başarılı isimler, ödüllerin sahibi oldu. Ünlü organizatör Nedim Delibaş, Çukurova’nın Yıldızları’na damga vurdu





Alanında başarılı ünlü iş insanlarının ödül aldığı gecede Big Creative Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, ‘Yılın Etkinlik Organizatörü’ ödülünün sahibi oldu. Ödülünü Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın elinden alan Delibaş, “İnşaat Magazin Dergisi ve İbrahim Bey’e böylesine güzel bir gece ve ödül için teşekkür ederim. Yapacağımız organizasyonlarla hedefimiz Türkiye'yi dünyaya tanıtmaktır” dedi.



Konuşmasının devamında yaptığı organizasyonlarda dünyaya açılmaya başladığını anlatan ünlü Delibaş, “Geçtiğimiz yıl Azerbaycan’da ilk kez düzenlediğimiz Golden Palm Awards ile dünyaya açıldık. Hem ülkemizden hem de uluslararası başarılı insanların ödüllendirildiği geceden aldığımız güzel geri dönüşlerden sonra rotamızı Dubai, Katar başta olmak üzere pek çok ülkeye çevirdik. Golden Palm Awards, sadece Türkiye'nin değil dünyanın yükselen değeri olacak ve Türkiye’nin başarısını tüm dünyaya tanıtmış olacağız” açıklamasında bulundu.