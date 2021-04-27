Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1394
ALTIN
469.959
DOLAR
8.1904
STERLİN
11.3857
EURO
9.9001
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik görevlisi alıyor
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik...
Gaziantep’te 17 adet iş yeri ihaleyle kiraya veriliyor
Gaziantep’te 17 adet iş...
23 Akademik Personel Alınacak
23 Akademik Personel Alınacak
Güvenlik Görevlisi Alınacak
Güvenlik Görevlisi Alınacak
İstanbul Üniversitesi 33 akademik personel alacak
İstanbul Üniversitesi 33 akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna uğurlandı

27 Nisan 2021 Salı 14:40
4 Okunma
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Kanser tedavisi için bulunduğu İstanbul'da dün hayatını kaybeden Asım Ekren'e bugün cenaze töreni düzenledi. Karacaahmet Mezarlığı'nda pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen törene Ekren'in eşi Semra Ekren ve yakınları katıldı. Ünlü baterist, kılınan cenaze namazınıın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

“ENFEKSİYONU ATLATSAYDI AKUT LÖSEMİ TEDAVİSİNE BAŞLAYACAKTI” 

Acılı eş Semra Ekren, “Asım, akut lösemi oldu önce Kıbrıs'ta bir hafta yattı tedavi gördü. Sonra İstanbul'a gönderdiler Çapa’da tedavisi devam etti. Ancak ciğerlerinde enfeksiyon çok yoğundu. Bir süre uyuttular entübe oldu. Ve dün sabahta kalpten kaybettik. 11 yıl önce tekrar lenf kanseri geçirmişti ama atlatmıştı. Ancak şu iki ay içerisinde kan değerleri ciddi bir şekilde bozuldu. Ciğerlerde olan enfeksiyonu atlatsaydı akut lösemi tedavisine başlayacaktı. Şu an şoktayım. Sosyal medyada sevenlerinin paylaştıklarına çok bakamadım ancak hepsine çok teşekkür ederim” dedi. 

'Milli damat' olarak anılan Asım Ekren, İstanbul Gelişim Orkestrası’nda Garo Mafyan,  Attila Özdemiroğlu, Uğur Başar, Selçuk Başar ile çalıştı. 1990'lı yıllarda Kültür Bakanlığı’nın ‘Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda’pek çok müzisyen ile çalışmalarıma devam etti. 2009 yılında Cengiz Özdemir ve bas gitarist Eylem Pelit ile birlikte modernize edilmiş Türk Halk Müziği ezgilerini enstrümantal olarak yorumladığı ‘Folkestra’ isimli bir grup kurdu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ünlü Müzisyen Asım EkrenSon Yolculuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En fazla vaka görülen 2’nci il Çanakkale'de tedirgin eden görüntüler
En fazla vaka görülen 2’nci il Çanakkale'de tedirgin eden görüntüler
İnci kefalini 7/24 koruyan ekiplere 11 araç tahsis edildi
İnci kefalini 7/24 koruyan ekiplere 11 araç tahsis edildi
Baharın gelmesiyle Yörüklerin göçü başladı
Baharın gelmesiyle Yörüklerin göçü başladı
Doğa harikası kanyonlar turist bekliyor
Doğa harikası kanyonlar turist bekliyor
Lale tarlalarında korona sessizliği
Lale tarlalarında korona sessizliği
Doğu Karadeniz'de vakalarda dalgalanma; 4 ilde düşüş, 5 ilde artış
Doğu Karadeniz'de vakalarda dalgalanma; 4 ilde düşüş, 5 ilde artış
Diyarbakır'da aşı olmak istemeyenler, aranarak ikna ediliyor
Diyarbakır'da aşı olmak istemeyenler, aranarak ikna ediliyor
Kargocuların Ramazan mesaisi: Memleketten gelen gıda ürünleri zirvede
Kargocuların Ramazan mesaisi: Memleketten gelen gıda ürünleri zirvede
'Afet bölgesi' ilan edilen Assos Antik Limanı'nda turistik tesisler kapatıldı
'Afet bölgesi' ilan edilen Assos Antik Limanı'nda turistik tesisler kapatıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma