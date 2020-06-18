Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
D vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor
D vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Trabzonspor lige döndü
Trabzonspor lige döndü
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Ünlü İngiliz sanatçı Vera Lynn hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz sanatçı Vera Lynn...
“Hareketsizlik kas kaybına yol açıyor”
“Hareketsizlik kas kaybına yol açıyor”
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ünlü isimler, orman yangınlarına dikkat çekti

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) başlattığı kampanya için sanat dünyasından 16 ünlü isim bir araya geldi. Orman yangınları konusunda toplumsal bilinç oluşturmak için hazırlanan reklam filminde bir araya gelen ünlüler, 'Lütfen geleceğimi yakma!', 'Kamp ateşini söndür', 'Ormanı yakma' sözleri ile kampanyaya destek verdi.

18 Haziran 2020 Perşembe 15:08
0 Okunma
Ünlü isimler, orman yangınlarına dikkat çekti

ANKARA - OGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; yüzde 90 oranında insan kaynaklı olan orman yangınları konusunda toplumda farkındalık yaratmak için yeni bir kampanya başlatıldı. Her yaştan kişiye ulaşmak için reklam kampanyasında toplumda tanınan ve sevilen ünlü simalar yer aldı. Cüneyt Arkın'nın yanı sıra, Caner Cindoruk, Turgay Tanülkü, Emre Üçtepe, Burcu Kara, Oylum Talu, Saba Tümer, Wilma Elles, Hakan Vanlı, Zeyno Gönenç, Şebnem Özinal, Murat Tavlı, Seray Sever, Ümit Erdim, Zeynep Eronat ve Metin Şentürk’ün yer aldığı 16 ünlü, reklam filmi videolarını kendileri çekti. Pandemi sürecindeki sosyal hayat kısıtlamaları nedeniyle bir araya gelinememesi reklam filminin çekilmesine engel olmadı. Ünlülerin kendi ev ortamlarında çektikleri videolar ile tek bir reklam filmi hazırlandı.




ALO 177'YE DİKKAT ÇEKTİLER

'Geleceğini yakma!', 'Mangal ateşini söndür!', 'Doğaya yanan sigara izmaritini atma!', 'Yangına hassas bölgelerde ateş yakma!' gibi sloganların kullanıldığı reklam kampanyasında orman yangınlarında erken müdahale için hayati önem taşıyan Alo 177 Orman Yangını İhbar hattına 'Ormanda ateş ve duman gördün mü hemen 177’yi ara' sloganı ile dikkat çekildi. OGM sosyal medya hesaplarından #OrmanVatandır hashtag ile paylaşılan kampanya kısa sürede yankı uyandırarak trend topic listesine girdi.



'ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI'

Ormanların insan hayatı için büyük önem taşıdığını ifade eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarının önlenmesi ve orman varlıklarının geliştirilmesi için toplam 36 bin personeli ile gece gündüz çalışan OGM'nin 2010-2019 istatistiklerine göre yangınların yüzde 10'unun yıldırım, yüzde 90’nının ise, insan kaynaklı olduğu biliniyor. Pandemi süreci sağlıklı insan için sağlıklı doğa olması gerektiğini bize bir kez daha gösterdi. Ormanlar sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salınımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Orman varlıklarının korunmasında bizim en büyük düşmanımız orman yangınları. Bu kampanyamızı da orman yangınları konusunda vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak için hazırladık. Bu vesile ile kampanyada yer alan 16 değerli isme teşekkür ederiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Orman Genel MüdürlüğüOrman Yangınlarıünlü IsimlerLütfen Geleceğimi YakmaKamp Ateşini Söndür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 500'den fazla hedef imha edildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 500'den fazla hedef imha edildi
'Kıraç' ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
'Kıraç' ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
Erdoğan, BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
Erdoğan, BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
Çavuşoğlu'ndan Libya dönüşü açıklama
Çavuşoğlu'ndan Libya dönüşü açıklama
MSB'den Pençe/Kaplan Operasyonu açıklaması
MSB'den Pençe/Kaplan Operasyonu açıklaması
İstanbul, Ankara ve Bursa' da maske takma zorunluluğu
İstanbul, Ankara ve Bursa' da maske takma zorunluluğu
Koronavirüste son durum!
Koronavirüste son durum!
Şırnak'ta patlama... 4 işçi hayatını kaybetti!
Şırnak'ta patlama... 4 işçi hayatını kaybetti!
HSK kararnamesi yayınlandı!
HSK kararnamesi yayınlandı!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı