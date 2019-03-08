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Uludağ yolunda 48 kişinin yaralandığı kazada şoför serbest

BURSA'da geçen hafta sonu tatil için geldikleri Uludağ'dan İstanbul'a dönen öğrencileri taşıyan otobüs Dobruca mevkiinde yaptığı kaza sonucu gözaltına alınan şoför Hüseyin Cingöz, sorgulaması tamamlandıktan sonra Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. 48 kişinin yaralandığı kazanın ardından hastanede gördüğü tedavi sonrası gözaltına alınan Cingöz, savcılık ifadesinde frenlerinin şiştiğini söyledi. Şoför Hüseyin Cingöz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uludağ yolunda 48 kişinin yaralandığı kazada şoför serbest

BURSA'da geçen hafta sonu tatil için geldikleri Uludağ'dan İstanbul'a dönen öğrencileri taşıyan otobüs Dobruca mevkiinde yaptığı kaza sonucu gözaltına alınan şoför Hüseyin Cingöz, sorgulaması tamamlandıktan sonra Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. 48 kişinin yaralandığı kazanın ardından hastanede gördüğü tedavi sonrası gözaltına alınan Cingöz, savcılık ifadesinde frenlerinin şiştiğini söyledi. Şoför Hüseyin Cingöz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

08 Mart 2019 Cuma 11:41
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Uludağ yolunda 48 kişinin yaralandığı kazada şoför serbest

BURSA - Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Doburca mevkiinde geçen hafta sonu meydana geldi. İstanbul'daki bir Anadolu lisesinin öğrencilerini taşıyan Hüseyin Cingöz yönetimindeki 34 DE 8542 plakalı otobüs, daha önce de birçok kazanın meydana geldiği Doburca yolunda devrildi. Bariyerlere çarparak durabilen otobüste bulunan 41 öğrenci, 6 öğretmen ve şoför yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere götürdü.

Kazadan sonra beyin kanaması riski olan sürücü Hüseyin Cingöz günlerce polis nezaretinde hastanede kaldı. Taburcu olduktan sonra gözaltına alınan Hüseyin Cingöz, Bursa Adliyesi’ne sevk edildi. Otobüs şoförü  Hüseyin Cingöz 'Ben o yolun otobüslere kapalı olduğunu bilmiyordum. Bilsem o kadar çocuğun hayatını tehlikeye atmazdım. Yoldayken frenler şişti, duramadım" dedi. Hüseyin Cingöz, savcılıkça alınan savunmasından sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UludağKazaSerbest
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