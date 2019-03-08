Uludağ yolunda 48 kişinin yaralandığı kazada şoför serbest

BURSA - Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Doburca mevkiinde geçen hafta sonu meydana geldi. İstanbul'daki bir Anadolu lisesinin öğrencilerini taşıyan Hüseyin Cingöz yönetimindeki 34 DE 8542 plakalı otobüs, daha önce de birçok kazanın meydana geldiği Doburca yolunda devrildi. Bariyerlere çarparak durabilen otobüste bulunan 41 öğrenci, 6 öğretmen ve şoför yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere götürdü.



Kazadan sonra beyin kanaması riski olan sürücü Hüseyin Cingöz günlerce polis nezaretinde hastanede kaldı. Taburcu olduktan sonra gözaltına alınan Hüseyin Cingöz, Bursa Adliyesi’ne sevk edildi. Otobüs şoförü Hüseyin Cingöz 'Ben o yolun otobüslere kapalı olduğunu bilmiyordum. Bilsem o kadar çocuğun hayatını tehlikeye atmazdım. Yoldayken frenler şişti, duramadım" dedi. Hüseyin Cingöz, savcılıkça alınan savunmasından sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.