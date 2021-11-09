Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,615.64
ALTIN
571.14
DOLAR
9.73
STERLİN
13.18
EURO
11.28
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim...
Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak
Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne İşçi Alınacak
Darphane ve Damga Matbaası...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ülkeye usulsüz yollardan milyonluk lüks araç getiren çeteye operasyon: 9 gözaltı

09 Kasım 2021 Salı 10:58
7 Okunma
Ülkeye usulsüz yollardan milyonluk lüks araç getiren çeteye operasyon: 9 gözaltı

EDİRNE - Edirne'de, 7 milyon lira değerindeki 4 lüks araç ile binlerce gümrük kaçağı eşyayı, 3 gümrük memurunun yardımıyla usulsüz yollardan ülkeye girişini sağlayan çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Edirne merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a açılan Pazarkule ile Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapılarından gümrük memurlarının yardımıyla yasal olmayan yollarla lüks araç ve eşyaların sokulduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine belirlenen şüpheliler, fiziki ve teknik takibe alındı. Ekipler, her iki sınır kapısında görevli gümrük memuru E.A., Ü.A., O.K.,'nin 7 milyon lira değerinde, 4 lüks araç ile çok sayıda gümrük kaçağı eşyanın gümrük kapılarından ülkeye usulsüz şekilde girişlerini sağladıklarını belirledi. 

Polis ekipleri, ülkeye usulsüz sokulan 4 lüks spor aracı takip sonucu, Sakarya, İstanbul, Konya ve Antalya’da ele geçirerek Edirne'ye getirdi. Ekipler, Edirne, İstanbul, Sakarya, Düzce, İzmir, Eskişehir, Bursa, Antalya ve Konya’da operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin 800 güneş gözlüğü, 890 rulman, 900 oyuncak, 298 cep telefonu, 10 Harman marka lüks otomobil mültimedya beyni, 10 lüks otomobil mültimedya kumanda joystick, 19 mültimedya LCD ekran, 540 c vitamini ele geçirdi, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikiz plakalı araç kullanarak Türkiye'ye farklı tarihlerde binlerce kaçak eşya soktuğunu belirledi. 3 gümrük memuru da Edirne’de gözaltına alındı.

Gümrük memurları E.A., Ü.A., O.K., ile K.M.M., H.H.S., U.K., M.T., E.T. ve E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Lüks AraçUsulsüz YollarçeteOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aziziye destanının 144'üncü yıl dönümü törenle kutlandı
Aziziye destanının 144'üncü yıl dönümü törenle kutlandı
Karaismailoğlu: Türkiye'yi dünyaya değil, dünyayı Türkiye'ye bağlamak için çalışıyoruz
Karaismailoğlu: Türkiye'yi dünyaya değil, dünyayı Türkiye'ye bağlamak için çalışıyoruz
Erbaş: Din üzerinden terör oluşturulmaması için çalışma yapmalıyız
Erbaş: Din üzerinden terör oluşturulmaması için çalışma yapmalıyız
İsmail Demir: Artık önümüze yeni hedefler koymalıyız
İsmail Demir: Artık önümüze yeni hedefler koymalıyız
Gökova Körfezi'nin deprem tomografisi çekiliyor
Gökova Körfezi'nin deprem tomografisi çekiliyor
BAŞKAN KOCAİSPİR’İN 10 KASIM MESAJI
BAŞKAN KOCAİSPİR’İN 10 KASIM MESAJI
Artvin'de yanan köyde yeni konutlar yükseliyor
Artvin'de yanan köyde yeni konutlar yükseliyor
Artık terörle değil, doğal güzellikleriyle anılıyor
Artık terörle değil, doğal güzellikleriyle anılıyor
Fatma Çiğdem Aydın son yolculuğuna uğurlandı
Fatma Çiğdem Aydın son yolculuğuna uğurlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma