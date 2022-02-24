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‘Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak’

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğu belirtilerek, ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağı duyuruldu.

24 Şubat 2022 Perşembe 09:43
‘Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak’

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'da yaşayan değerli vatandaşlarımız; Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır" denildi.

Açıklamada, yardım ve destek talebinde bulunacaklar için de şu iletişim numaraları paylaşıldı:

"Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi; '+903122922929', Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin’de yaşayanlar için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları; '+380632114765, +380632557748, +380935394612', Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa’da yaşayanlar için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları; '+380937110024, +380937110026"

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşSaldırıTürkiyeDışişleri Bakanlığı
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