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Ukrayna'dan 48 bin 458 ton mısır taşıyan gemi, İskenderun Körfezi'nde

18 Ağustos 2022 Perşembe 14:23
Ukrayna'dan 48 bin 458 ton mısır taşıyan gemi, İskenderun Körfezi'nde

İSKENDERUN - Ukrayna'dan 8 Ağustos'ta yola çıkan, 48 bin 458 ton mısır yüklü gemi 'Arizona', İskenderun Körfezi'ne ulaştı.

İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan 'Tahıl Koridoru Anlaşması' kapsamında; Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere 8 Ağustos'ta hareket eden, 48 bin 458 ton mısır yüklü gemi 'Arizona', İskenderun Körfezi'ne ulaştı. Liberya bayraklı kuru yük gemisinin, işlemlerin ardından iskeleye yanaşıp, yükünü boşaltacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
İskenderun KörfeziUkraynaTAHIL
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