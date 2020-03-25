Uçak yolcularının haklarına koronavirüs düzenlemesi geldi

Dünya genelinde havayolları koronavirüs nedeniyle tarihin en büyük krizini yaşıyor. Havayollarının sefer iptallerindeki sayı katlanarak artarken, zorunlu haller dışında da uçak yolculuğuna talep virüs endişesiyle her geçen gün düşüyor. Hastalığın yayılması, zayıf yolcu talebi ve yeni seyahat kısıtlamaları, havayolu şirketlerinin uçuşlarını daha da azaltmasına yol açtı.Dünya genelinde birbiri ardına uçuşların iptal olması sonrası Türkiye’de de havayolları, uçaklarından birçoğunu yere indirdi. Havayolu şirketleri yolcuların iptaller sonrası mağdur olmaması adına düzenlemeler yaparken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de yolcu haklarında düzenlemeye gitti.

BİLET İADESİ VE DEĞİŞİKLİK HAKKI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ‘Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’te (SHY-Yolcu) değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği de bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yolcu hakları yönetmeliğine göre COVID-19 salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun, hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı getirildi. Bunun yanı sıra yolcu, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabileceği maddesi de yönetmelikte yer aldı.