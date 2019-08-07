Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99663
ALTIN
263.005
DOLAR
5.5001
STERLİN
6.6880
EURO
6.1545
Tavas kurbağası için seferberlik ilan edildi
Tavas kurbağası için seferberlik ilan...
Tarihi kilisenin duvarlarına sprey boya ile yazı
Tarihi kilisenin duvarlarına sprey boya...
2 bin 700 yıllık Ayanis Kalesi'nin taşlarının sırrı çözülüyor
2 bin 700 yıllık Ayanis...
Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor
Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor
Abant'taki oteller bayramda dolu
Abant'taki oteller bayramda dolu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tuzla'da yüksek gerilim hattı direğinde intihar girişimi

Tuzla'da kamyonunun elinden alındığını iddia eden bir kişi yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2 saat boyunca direkte kalan Zeki S. itfaiye ve polis ekipleri tarafından aşağıya indirildi.

Tuzla'da yüksek gerilim hattı direğinde intihar girişimi

Tuzla'da kamyonunun elinden alındığını iddia eden bir kişi yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2 saat boyunca direkte kalan Zeki S. itfaiye ve polis ekipleri tarafından aşağıya indirildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:15
4 Okunma
Tuzla'da yüksek gerilim hattı direğinde intihar girişimi

Olay saat 08.00 sıralarında Orhanlı Mahallesi, Nakliyeciler sitesi girişinde meydana geldi. Site girişinde bulunan yüksek gerilim hattı direğine çıkan bir kişiyi görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevredekileri uzaklaştırarak, güvenlik önlemi aldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir amacıyla şişme yatak açtı. Müzakereci polis memuru itfaiyenin merdiven aracına çıkarak intihar girişiminde bulunan Zeki S.'yi (50) ikna etmeye çalıştı. Ancak Zeki S.'yi ikna edemedi. Yaklaşık 2 saat boyunca direkte duran Zeki S. itfaiye ve polis ekipleri tarafından direk üstünde yakalandı. Direnmemesi için direğe bağlanan Zeki S. itfaiyenin merdiven aracına alınarak 10 metreden aşağıya indirildi. Ambulansa alınarak, sağlık durumuna bakılan Zeki S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Zeki S.'nin iddiaya göre elindeki kamyonun alındığı ve bu nedenle bunalıma girerek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaIntihar Girişimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kemer'e, bayramda 400 bin tatilci
Kemer'e, bayramda 400 bin tatilci
Çankırı'da 33 bin 400 adet kaçak termos bardak ele geçirildi
Çankırı'da 33 bin 400 adet kaçak termos bardak ele geçirildi
Dikili açıklarında 95 kaçak göçmen yakalandı
Dikili açıklarında 95 kaçak göçmen yakalandı
Soma'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Soma'da 3.4 büyüklüğünde deprem
'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi', Hakkari'de uyuşturucuya geçit vermiyor
'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi', Hakkari'de uyuşturucuya geçit vermiyor
Ankara'da, 'Kadın Kooperatiflerinin Desteklenmesi Çalıştayı'
Ankara'da, 'Kadın Kooperatiflerinin Desteklenmesi Çalıştayı'
Sivas'ta 'Gardaşlık Festivali' coşkusu
Sivas'ta 'Gardaşlık Festivali' coşkusu
Limak, 1000 fidan için çalışmalara başladı
Limak, 1000 fidan için çalışmalara başladı
Gemi söküm tesisi yapılmaması için 4 bin imza topladılar
Gemi söküm tesisi yapılmaması için 4 bin imza topladılar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans