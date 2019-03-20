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Türkiye’ye karşı üçlü ittifak!

Yunan, Rum ve İsrail liderleri bugün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Tel Aviv’de zirvede bir araya gelecek. Söz konusu üç ülke, Doğu Akdeniz doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak boru hattına ABD’nin de katılmasını istiyor. Zirve öncesinde Yunan basını İsrail’in Yunanistan’ın Girit Adası’na 600 km menzilli bir radar yerleştirmeyi gündeme aldığını yazdı.

Türkiye’ye karşı üçlü ittifak!

Yunan, Rum ve İsrail liderleri bugün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Tel Aviv’de zirvede bir araya gelecek. Söz konusu üç ülke, Doğu Akdeniz doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak boru hattına ABD’nin de katılmasını istiyor. Zirve öncesinde Yunan basını İsrail’in Yunanistan’ın Girit Adası’na 600 km menzilli bir radar yerleştirmeyi gündeme aldığını yazdı.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:36
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Türkiye’ye karşı üçlü ittifak!

DHA

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki ve Ömer Bilge'nin haberine göre; İsrail, Rum-Yunan ikilisiyle birlikte Türkiye’yi devre dışı bırakan doğu Akdeniz doğalgazını İsrail’den Avrupa’ya taşıyacak boru hattı projesini korumak ve bölgedeki her türlü hava ve deniz trafiğini kontrol etmek amacıyla Yunanistan’ın Girit adasına gelişmiş radar sistemi kurmaya hazırlanıyor. ‘Uzun Ufuk’ adlı sistem, aynı zamanda füzelerin hedeflerini vurmasını sağlaması nedeniyle stratejik öneme sahip. Sistem İsrail’deki radarlarla birlikte, Türkiye’nin yarısından fazlasını izleyebilecek.

Yunan ve İsrail medyasının haberlerine göre, Girit adasına İsrail radarı projesi, ilk 2015 yılında dönemin Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un Tel Aviv ziyareti sırasında konuşuldu. Yunanistan’daki ekonomik kriz nedeniyle askıya alınan proje, doğu Akdeniz’de İsrail ve Kıbrıs açıklarında keşfedilen doğalgaz yatakları nedeniyle yeniden gündeme geldi.

KIBRIS, AKDENİZ VE EGE

Long Horizon ya da Türkçe adıyla Uzun Ufuk adı verilen radar sistemi, insansız hava araçlarıyla 600 kilometre çapında bir alanı kontrol altına alacak. Bu mesafe Girit’teki radarın, Kıbrıs adası, Ege denizinin Çanakkale’ye kadar olan bölümü, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz bölgelerini kapsaması alması anlamına geliyor. İsrail günümüzde kendi topraklarındaki radarlarla Türkiye’nin Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini takip edebiliyor. Girit’teki kurulacak yeni bir radar İsrail’in Akdeniz’deki izleme kabiliyetini iki misline çıkaracak. 

TEL AVİV’DE DÖRTLÜ ZİRVE

Ortak radar istasyonunda ilk aşamada İsrailli uzmanlar görev yapacak, Yunanistan ve İsrail, radarın verilerini birlikte görecek. Ekonomik şartlar uygun olduğu zaman Yunanistan sistemi satın alacak. Radar projesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, bugün İsrail’in Tel Aviv kentinde Rum lider Nikos Anastasiadis’in de katılımıyla yapacağı üçlü zirvede de ele alınması bekleniyor. Zirveye ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katılması öngörülüyor. ABD’le birlikte dörtlü zirvede, İsrail’in Kıbrıs ve Girit adalarına uzanacak, buradan da önce Yunanistan ardından İtalya’ya geçecek 2 bin kilometrelik doğalgaz boru hattı projesi görüşülecek. Yunan, Rum ve İsrail liderleri, boru hattı projesine ABD’nin katılmasını, finansmanı ve korunmasına destek olmasını istiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeIttifakönce VatanGiritİSRAİLYunanRumönce VatanpompeoTel Aviv
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