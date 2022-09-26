Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.239,85
ALTIN
972,30
DOLAR
18,46
STERLİN
19,82
EURO
17,83
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alıyor
Bolu Abant İzzet Baysal...
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den 11 adet taşıt satışa çıkarıldı
Türkiye İhracat Kredi Bankası...
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi...
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine başvuru duyurusu
2023 yılı İstanbul ili...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye’nin balık tercihi araştırıldı; hamsi zirvede

26 Eylül 2022 Pazartesi 13:39
Türkiye’nin balık tercihi araştırıldı; hamsi zirvede

İSTANBUL - Araştırma şirketi Areda Survey’in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği ‘En Sevilen Balık’ araştırmasında hamsi balığı yüzde 20,3 ile zirveye oturdu.

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden lezzetli balık çeşitleri de sofralara dahil olmaya başladı. Areda Survey ‘En çok tercih ettiğiniz balık hangisidir?’ sorusu ile Türk halkının en çok sevdiği balık türlerini belirledi. Zirveye yüzde 20,3 ile hamsi otururken, onu yüzde 18,5 ile palamut takip etti.

TÜRK HALKININ YÜZDE 80’İ BALIĞI ELLE YEMEYİ TERCİH EDİYOR

Araştırmada balığı yeme yöntemi de ele alındı. Araştırma sonucuna göre Türk halkının yüzde 80’i balığı elle yemeyi tercih ediyor. Balık yerken çatal bıçak kullananlar ise sadece yüzde 20.

ÇOĞU EVDE YEMEYİ TERCİH ETTİ

‘Balık evde mi, restoranda mı yenir?’ sorusuna katılımcıların yüzde 73,2’si evde yenir yanıtını vererek tercihini yaptı. Katılımcıların yüzde 26,8’i ise restoranda yemeyi tercih ediyor.

Pişirme yönteminde ise yüzde 46,9’u ile en çok tava tercih ediliyor. Diğer pişirme yöntemleri ise yüzde 27,9 ile fırın, yüzde 25,2 ile ızgara.

BALIKTAN SONRA HELVA

Araştırmada katılımcılara yemek sonrası ortaya çıkan tatlı ihtiyacında hangi tatlıyı tercih ettikleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 78,9’u helva, yüzde 21,1’i tahinli kabak tatlısı cevabını verdi.

Hamsiyi, Palamut Takip Ediyor

Türk halkının en sevdiği balık çeşitleri sırası ile şu şekilde;

Hamsi (yüzde 20,2)

Palamut (yüzde 18,5)

Lüfer(yüzde 9,6)

Levrek (yüzde 7,9)

Barbun (yüzde 7,3)

Sardalya (yüzde 7,0)

Çipura (yüzde 6,9)

Mezgit (yüzde 6,8)

Somon (yüzde 5,2)

İstavrit (yüzde 4,1)

Sazan (yüzde 2,7)

Kalkan (yüzde 1,8)

Uskumru (yüzde 0,6)

Kefal (yüzde 0,5)

Kalamar (yüzde 0,5)

Minekop (yüzde 0,2)

Fener (yüzde 0,1)

METODOLOJİ

Areda Survey tarafından 16 – 19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen en sevilen balık araştırmasına bin 100 kişi katıldı. Araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Balık TercihiTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmaris'te, apart ve otellerde 85 kaçak göçmen yakalandı
Marmaris'te, apart ve otellerde 85 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 1 haftada 343 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı
İzmir'de 1 haftada 343 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı
Akdamar Adası'nda 'tavşan' zararı
Akdamar Adası'nda 'tavşan' zararı
Kahramanmaraş'ta, selin vurduğu tesiste binlerce alabalık öldü
Kahramanmaraş'ta, selin vurduğu tesiste binlerce alabalık öldü
VMD Başkanı Başli: Devletimizin desteklerini talep ediyoruz
VMD Başkanı Başli: Devletimizin desteklerini talep ediyoruz
Türkiye'ye 8 ayda 32,5 milyon ziyaretçi
Türkiye'ye 8 ayda 32,5 milyon ziyaretçi
Rusya'dan Antalya'ya son bilet, 11 bin dolara satıldı
Rusya'dan Antalya'ya son bilet, 11 bin dolara satıldı
Bartın’da sağanak; dereler taştı
Bartın’da sağanak; dereler taştı
8'inci ve 9'uncu 'İyilik Treni' Pakistan'a uğurlandı
8'inci ve 9'uncu 'İyilik Treni' Pakistan'a uğurlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول