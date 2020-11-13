Türkiye’de 1 ayda 34 bin kaza oldu, 202 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ekim ayında Bingöl, Hatay, Muş, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya, Van, Aksaray, Kırıkkale, Osmaniye, Manisa, Batman, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Kars, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Nevşehir ve Sakarya da meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan trafik kazalarına ilişkin görüntüleri 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. İnternet sitesinde yer alan görüntülerde sürücülerin aşırı hızlı araç kullanmaları, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlik sonucu trafik kazalarına karıştıkları görüldü.

1 AYDA 34 BİN 146 KAZA

Trafik Başkanlığı'nın ekim ayı kaza verilerine göre, yurt genelinde 188'i ölümlü, 14 bin 703 yaralamalı, 19 bin 255 ise hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplam 34 bin 146 kazanın meydana geldiği ekim ayında 22 bin 34 kişi yaralanırken, 202 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Bu kazalardan 11 bin 679'unda otomobil, 4 bin 142'sinde motosiklet, 3 bin 638'inde ise kamyonetler yer aldı.

İLK SIRADA İSTANBUL YER ALDI

Trafik Başkanlığı verilerine göre, yine ekim ayında en çok kaza meydana gelen iller arasında 1421 kaza ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Diğer iller ise Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve Mersin olarak sıralandı. En az trafik kazası ise Tunceli, Bayburt, Hakkari ve Gümüşhane de meydana geldi.

SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

İLK 10 AYDA ÖLÜ SAYISI 1883 OLDU

Trafik Başkanlığı verilerine göre, yılın ilk 10 ayında trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 1883 oldu. Yine yılın ilk 10 ayında 11 milyon 699 bin 501’i araç plakasına, 2 milyon 817 bin 487’si araç sürücüsüne olmak üzere toplam 14 milyon 533 bin 114 trafik cezası kesildi. Bunlardan 142 bin 797’si ise alkollü araç kullanmak suçundan ceza aldı.