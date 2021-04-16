Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1410
ALTIN
462.732
DOLAR
8.0675
STERLİN
11.1078
EURO
9.6668
İstanbul Kültür Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi 27...
Toptan Gıda Sitesi, Yap-İşlet- Devret kapsamında kiraya verilecek
Toptan Gıda Sitesi, Yap-İşlet-...
Sayıştay Başkanlığı 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Sayıştay Başkanlığı 7 sözleşmeli...
Ünlü Gazeteci Acısını Binlere İlham Veren Kitap Serisine Dönüştürdü
Ünlü Gazeteci Acısını Binlere İlham...
İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alınacak
İstanbul Arel Üniversitesi 87...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Türkiye'ye hafta sonu Sahra Çölü'nden toz taşınımı var"

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, meteorolojik verilere göre, hafta sonu Sahra Çölü'nden Türkiye'ye toz taşınımı beklendiğini söyledi. Maske uyarısı yapan Prof. Dr. Yaşar, hafta sonu beklenen yağmurla araçların üzerinin de çamur olabileceğini belirtti.

16 Nisan 2021 Cuma 15:03
3 Okunma
"Türkiye'ye hafta sonu Sahra Çölü'nden toz taşınımı var"

İZMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar, meteorolojik değerlendirmelere göre, Sahra Çölü üzerinden hafta sonu Türkiye'ye toz taşınımı beklendiğini belirtti. Maske takılması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, "Cumartesi- pazar çok yoğun miktarda gelecek. Biz onları toz olarak görmüyoruz. 'Tabakalı silikat' dediğimiz, içinde her türlü elementin bulunduğu, dünyanın ana gübreleri olarak görüyoruz. Toz taşınımı, dediğiniz zaman bereket geliyor aslında. Lodosla beraber gelen bu toz taşınımları insanlarda genelde baş ağrısına neden oluyor. Bunun nedeni ise toz dediğimiz kil mineralleri içindeki her türlü elementin bulunması. Bu elementlerinin fazlalığı, vücutta baş ve mide ağrısına neden olabiliyor. Bu dönemlerde özellikle bahar alerjisi olanlar, partikül tutucu maske takmalı, mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı. Biz o tozu gözle görmüyoruz, soluyoruz. O tozun içindeki minicik partiküllerle magnezyumdan kalsiyuma kadar birçok elementin fazlalığı, sağlık sorunlarına yol açabiliyor" dedi.

Hafta sonu yağmurun ardından araçların üzerinin çamur olabileceğini de belirten Prof. Dr. Yaşar, "Mutlaka çamura bürünecektir araçlarımız. Umarım, önümüzdeki hafta yağmur daha çok yağar; çünkü bu tozlar, yağmurla birlikte aşağı iniyor. İnsin ki biz de rahatlayalım. Kapıyı, pencereyi açabilelim. Toprağa indikten sonra bize bereket olarak dönüyor" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi EnstitüsüÖğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan YaşarMeteorolojik VerilerSahra Çölü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri'de tarihi Kapalı Çarşı, 9 asırdır ticaretin merkezi
Kayseri'de tarihi Kapalı Çarşı, 9 asırdır ticaretin merkezi
Vaka sayıları artan Antalya'da kurallar unutuldu
Vaka sayıları artan Antalya'da kurallar unutuldu
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK/KCK'lı yakalandı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK/KCK'lı yakalandı
'Bildiri' soruşturmasında 7 kişi daha ifadeye çağrıldı
'Bildiri' soruşturmasında 7 kişi daha ifadeye çağrıldı
Ardahan vaka sayısı düşen iki ilden biri oldu; denetimler sürüyor
Ardahan vaka sayısı düşen iki ilden biri oldu; denetimler sürüyor
Hürrem Sultan ölümünün 463. yılında kabri başında anıldı
Hürrem Sultan ölümünün 463. yılında kabri başında anıldı
Ayvalık'ta, lastik bottaki 34 kaçak göçmen kurtarıldı
Ayvalık'ta, lastik bottaki 34 kaçak göçmen kurtarıldı
Yasak başladı, Vanlı balıkçılar teknelerini bakıma aldı
Yasak başladı, Vanlı balıkçılar teknelerini bakıma aldı
Kastamonu Valisi Çakır: İnsanların yüzde 60'ı sokakta amaçsızca geziyor
Kastamonu Valisi Çakır: İnsanların yüzde 60'ı sokakta amaçsızca geziyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma