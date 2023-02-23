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Türkiye son 22 yılın en düşük ocak yağışını aldı

Yağışlar, ocak ayı normaline göre yüzde 52, geçen yıl ocak ayı yağışlarına göre yüzde 62 azaldı. Ocakta en fazla yağış metrekareye 145 kilogramla Antalya, en az yağış 4,7 kilogramla Kars'a düştü.

23 Şubat 2023 Perşembe 11:19
Türkiye son 22 yılın en düşük ocak yağışını aldı

Ankara

Türkiye genelinde geçen ay yağışlar, normaline göre yüzde 52 azalarak, son 22 yılın en düşük seviyesinde kaldı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2023 Ocak Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, 1991-2020 dönemini kapsayan ocak ayı yağış ortalaması metrekareye 69,8 kilogram olarak gerçekleşti.

Metrekare başına geçen yıl ocakta 87,3 kilogram olan yağış miktarı, geçen ay 33,2 kilogramda kalarak, son 22 yılın en düşük seviyesini gördü. Türkiye geneli ocak yağışları, normalin ve geçen yılki ocak ayı miktarının altında kaydedildi. Yağışlar, ocak ayı normaline göre yüzde 52, geçen yıl ocak yağışlarına göre yüzde 62 azaldı.

Bölge geneli yağışlar ise normal seviyelerin altında görüldü. En fazla azalma, yüzde 74 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Yağışlar, Çanakkale-Antalya hattının batısında normallerin biraz üzerinde görülürken, doğusunda ise azaldı. Azalma oranı Kars, Ardahan, Erzurum çevreleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve güneyi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yüzde 80'in üzerine çıktı.

Ocak ayında en fazla yağış metrekareye 145 kilogramla Antalya, en az yağış 4,7 kilogramla Kars'a düştü. Normallerine göre yağışlarda en fazla azalma yüzde 87 ile Çankırı, en fazla artış ise yüzde 31 ile Burdur'da kaydedildi.

Yağışlı gün sayısı 7,3 oldu

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 11,7 gün olarak hesaplanırken, geçen ay Türkiye genelinde ortalama 7,3 gün olarak gerçekleşti.

Yağışlı gün sayıları, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Mardin, Şırnak, Batman çevrelerinde 3 gün ve altında, Şanlıurfa, Samsun, Antalya, Muğla, Manisa, İzmir, Balıkesir, Bursa çevreleri ile Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde 10-15 gün aralığında görüldü.

Ocakta yurdun birçok kesiminde kuraklık kritik seviyelere ulaştı

Türkiye'de ocakta yağışların azalmasıyla kuraklık da belirgin hale geldi.

Üçer aylık dönemler halinde elde edilen meteorolojik kuraklık analizlerine göre, "olağanüstü kuraklık" şeklinde tanımlanan ileri düzey kuraklığın etkisini gösterdiği iller şöyle sıralandı:

"Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı kesimleri, İstanbul, Yalova ve Kocaeli kıyıları, Düzce, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ile Isparta çevreleri, Ankara'nın doğusu, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Çankırı, Konya, Karaman, Rize çevreleri ile Bayburt ve Erzincan'ın doğusu, Kars, Muş, Bitlis ve Siirt, Van'ın doğusu, Mersin kıyıları ile Osmaniye'nin iç kesimleri."

AA

Son Güncelleme: 23.02.2023 11:22
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYağış
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