Türkiye-Pakistan ilişkilerinin 75'inci yılı için fidan dikimi

ANKARA - Türkiye ile Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75'inci yıl dönümü dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'nda fidan dikimi yapıldı.







Dışişleri Bakanlığı bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte; Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, 2 ülkenin dostluğunu temsilen 2 fidan dikti. Programa Bakan Yardımcısı Kaymakcı ve Büyükelçi Junaid'in yanı sıra askeri temsilciler, bakanlık ve büyükelçilik çalışanları katıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, kardeş ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75'inci yıl dönümünü kutlamak üzere bir araya geldiklerini söyleyerek, "Bu yıl diplomatik ilişkilerin tesisinin 75'inci yıl dönümünün yanı sıra Pakistan'ın bağımsızlığının 75'inci yıl dönümünü de kutluyoruz. Tarih boyunca ülkelerimiz ve halklarımız muazzam dayanışma örneği sergilemiş ve en zor zamanlarda birbirlerine koşulsuz destek vermişlerdir. 2 ülke, Pakistan'ın 1947 de bağımsızlığını kazanmasını ardından diplomatik ilişki kurmuştur. Türkiye bu ilişkinin diplomatik boyutuna da büyük önem vermiş ve bunu Türk edebiyatının mümtaz şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı'yı Türkiye'nin Pakistan'daki ilk büyükelçisi olarak atayarak göstermiştir. O tarihten bu yana güçlü ikili bağlarımız iyi ve kötü günde ayakta kalmıştır" dedi.





'İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRMEK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ'



Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber ederek ülkenin yardımına koştuğunu söyleyen Kaymakcı, "İlişkilerimiz, tarihimiz, dostluğumuz ve potansiyelimizle mütenasip bir şekilde stratejik perspektiften devam ediyor. Geçtiğimiz hafta savunma sektörünüzün Pakistan için ürettiği 3'üncü korvet gemisinin denize indirilmesi töreni vesilesi ile Başbakan Sayın Şahbaz Şerif'i misafir etmekten memnuniyet duyduk. Bu proje potansiyelimizin ne kadar ileri gidebileceğini de ortaya koymuştur. Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75'inci yıl dönümünü idrak ederken ilişkilerimizi her alanda derinleştirmek için durmaksızın çaba göstermeye devam ediyoruz. Bugün diktiğimiz bu 2 ağacın ülkelerimiz arasındaki kardeşçe ilişkilerin sembollerinden biri olacağına inanıyoruz. Bu vesile ile ülkelerimizin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75'inci yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.