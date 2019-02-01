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Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 2018 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişiye yükseldi. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzdee 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 2018 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişiye yükseldi. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzdee 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

01 Şubat 2019 Cuma 17:08
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Türkiye'nin nüfusu açıklandı

TÜRKİYE'NİN YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI, BİNDE 14,7 OLDU

 Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında binde 12,4 iken, 2018 yılında binde 14,7 oldu. 

İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞAYANLARIN ORANI  YÜZDE 92,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017 yılında  yüzde 92,5 iken, bu oran 2018 yılında  yüzde 92,3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise  yüzde 7,7 olarak gerçekleşti.

İSTANBUL'DA İKAMET EDEN NÜFUS BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE  YÜZDE 0,3 ARTIŞ GÖSTERDİ

Türkiye nüfusunun  yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ

 Ülkemizde 2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, 2018 yılında önceki yıla göre artış göstererek 32 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,4 iken, kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla; 40,3 ile Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 ile Giresun oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla; 19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 ile Şırnak ve 21,4 ile Ağrı oldu.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 1,4 ARTTI

Çalışma çağı olarak adlandırılan 15-64 yaş grubunda bulunan nüfus 2018 yılında bir önceki yıla göre sayısal olarak  yüzde 1,4 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı  yüzde 67,8; çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı  yüzde 23,4; 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise  yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE'DE KİLOMETREKAREYE DÜŞEN KİŞİ SAYISI ARTTI

 Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2017 yılına göre 2 kişi artarak 107 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 528 kişi ile Kocaeli ve 360 kişi ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 310 olarak gerçekleşti.

AÇIKLAMALAR

 Yerleşim yeri nüfusları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplandı. Kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb. kurumsal yerlerde kalanlar, uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dâhil edildi.

Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken, 31 Aralık 2018 tarihli Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) kayıtları kullanıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeNüfus
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