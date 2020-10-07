Türkiye'nin ilk cep uydusu uzayda 4 yıl 8 ay görev yapacak

ZBEÜ'de çeşitli mühendislik bölümlerinden öğrencilerin oluşturduğu 40 kişilik Grizu-263 Uzay Takımı, 2 yıl önce başladıkları Türkiye'nin ilk en küçük cep uydusunda (pocketqube uydu) çalışmaların sonuna geldi. Üretim ve test aşamaları tamamlanan 5 santimetrelik cep uydusu, uzaya fırlatılmaya hazır hale geldi. 1992'de Zonguldak Kozlu'da grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 263 madenciyi anmak için 'Grizu 263' adını alan ekip, cep uydusunu Aralık 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaya fırlatılmak üzere İskoçya'da bulunan firmaya gönderildi. Alçak dünya yörüngesinde (LEO) amatör frekansta çalışan uyduları dinleme kabiliyeti kazandıracak cep uydusu, Hollanda, Japonya, ABD, İsrail, Macaristan'da bulunan ekiplerin uydularının yanında Türkiye'yi temsil edecek. SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak cep uydusu, yörüngesine oturduktan sonra üniversitede kurulu sisteme sinyal gönderecek. Cep uydusunun 4 yıl 8 ay uzayda görev yapması planlanıyor. 2018 yılında NASA tarafından düzenlenen 'Model Uydu Yarışması'nda, tasarladıkları uyduyu 700 metre yüksekliğe fırlatmayı başararak Manchester Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi olan, 16 Haziran 2019'da da aynı yarışmada İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ardından dünya ikincisi olan Grizu-263 takımı, tasarladıkları cep uydusuyla yeni başarılara imza atmak istiyor.

KARANLIK MADEN OCAKLARINDAN UZAYIN SONSUZ DERİNLİKLERİNE

Takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusunu başarıyla tamamladıklarını söyledi. Bunda öğrencilerin emeğinin büyük olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ekmekçi, "Emeğin acıyla yoğrulduğu Zonguldak'ta hayallerimize doğru yürüyoruz. Hayallerimizi her adımda gerçekleştirme noktasında bir adım daha yakınız. Bu konuda çok mutluyuz. Bu noktaya gelmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz ve heyecanla aralık ayında fırlatılacak uydumuzdan sinyallerimizi bekliyoruz. Bu bizim için bir son olmayacak, karanlık maden ocaklarından uzayın sonsuz derinliklerine uzanan hikayemiz henüz yeni başladı. Daha büyük hayallerle yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizi ve şehrimizi heyecanlandırmaya devam edeceğiz." dedi.

GELECEK YILLARIN UYDUSU 'CEP UYDU'

Gelecek yıllarda maliyet düşürülmesi adına cep uyduların ön plana çıkacağını ifade eden Prof. Dr. Ekmekçi, şunları söyledi:

"Teknolojik olarak bakıldığında büyük boyutlu uyduların fırlatma maliyetleri oldukça yüksektir. Uydu boyutlarının küçülmesi özellikle yararlı yük adına yapılan işlemlerin daha küçük boyutta hafif olarak yapılmakta ve bu düşük maliyetlerle üretilen uydular özellikle gelecek dünyamızda hayatımızda yer almaya devam edecektir. Cihazlar, araçlar küçüldükçe uydularda olduğu gibi yaygınlaşmakta ve günlük hayatımızın içerisinde daha fazla rol oynamaktadır. Bu anlamda Türkiye'nin en küçük boyutta yapılmış ilk uydusunun üretim ve tasarım aşamasını tamamlamış durumdayız. Bu süreçler içerisinde katma değeri yüksek teknolojilerin nasıl üretileceği, hangi yolların takip edileceği, öğrenci, sanayi, üniversite birlikteliğinin nasıl olacağıyla ilgili iyi bir örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Bu örnek referans alınarak ileride daha iyi heyecanlı işlerin de devam edeceğiniz düşünüyoruz."

'525 KİLOMETRE ALÇAK DÜNYA YÖRÜNGESİNDE 4 YIL GÖREV YAPACAK'

Grizu-263 Uzay Takımı Kaptanı Çağla Aytaç Dursun ise takım olarak gece gündüz çalışarak cep uydusunu tasarladıklarını söyledi. Uydunun uzaya fırlatacağı günün sabırsızlıkla beklediklerini belirten Dursun, "Cep uydusu standartlarında 5x5x5 santimetrelik bir küp uydu şeklinde bir üretimimiz oldu. 2 yıllık süreçte tasarım, üretim ve test aşamalarını tamamlamış olduğumuz Grizu-263A uydumuzun bugün itibariyle fırlatıcı firmaya teslimi gerçekleştirildi. Takım olarak büyük bir gurur ve mutluluk içerisindeyiz. Dışişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının yetkilileri ile sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim için uzun ve zorlu bir süreç oldu. Bunun altından alnımızın akıyla kalktığımız için çok mutluyuz. Biz bunu bir uzay macerası olarak adlandırıyoruz. Karanlık maden ocaklarından uzayın sessiz derinliklerine uzanan bir Zonguldak hikayesi. Uydumuz, madencilerimizin isimleriyle beraber Aralık 2020'de uzaydaki yerini alacak. 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanmakta." dedi.