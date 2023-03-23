Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.032,73
ALTIN
1.210,62
DOLAR
19,05
STERLİN
23,51
EURO
20,78
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Sağlık Bakanlığı 10.900 Sürekli İşçi Alacak
Sağlık Bakanlığı 10.900 Sürekli...
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi,...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye'nin hava kalitesi karnesi belli oldu

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun yayımladığı "Kara Rapor 2022", Türkiye'de 2021'de hava kirliliği nedeniyle 42 bin 67 kişinin hayatını kaybettiğini, en kirli havayı soluyan ilk beş ilin ise Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya olduğunu ortaya koydu.

23 Mart 2023 Perşembe 11:02
Türkiye'nin hava kalitesi karnesi belli oldu
İstanbul

Hava kirliliğinin insan sağlığına etkileri üzerine çalışmalar yürüten 15 sağlık, çevre ve iklim örgütünün oluşturduğu Temiz Hava Hakkı Platformu'nun (THHP) hazırladığı, Türkiye'de hava kalitesinin karnesi niteliğindeki "Kara Rapor"un beşincisi yayınlandı.

Raporda, havası en kirli 5 kent olarak sıralanan Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya'da yıllık partikül madde değerleri ortalamasının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği kılavuz değerinin 5 ila 8 katı olduğu ve bu illerde 200'den fazla günde ulusal limit değerinin üstünde hava kirliliği ölçüldüğü tespit edildi.

Raporda, Batman'da yaşayanların, 2021 yılının 326 günü kirli havaya maruz kaldığı kaydedildi.

Iğdır'ın son 6 yıldır en kirli iller arasında en üst sıralarda yer aldığı belirtilen raporda, konutlarda yakılan kömürün yol açtığı hava kirliliğine ek olarak bir diğer önemli nedenin, yoğun uluslararası karayolu trafiği ve mal taşımacılığı olduğu ifade edildi.

PM10 kirliliği olmayan tek il olan Hakkari'de yaşayanların ise kükürtdioksit açısından çok kirli bir hava soluduğu aktarıldı.

Hava kirliliği ölüm sebepleri arasında beşinci sırada yer alıyor

Hava kirliliğinin, Türkiye genelinde tüm yaşlar için ölüme ve sakatlığa yol açan ilk 10 risk arasında 2009'da altıncı sıradayken, 2019'da beşinci sıraya yükseldiği hatırlatılan raporda, Türkiye genelinde 2021 yılında hava kirliliği nedeniyle en az 42 bin 67 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İstanbul'da 4 bin 848, Ankara'da 2 bin 853, Bursa'da 2 bin 223 ve İzmir'de de 1731 kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rapora göre, ölüm nedenleri arasında hava kirliliğinin yüzdelik payının en yüksek olduğu Batman'da her 100 ölümden 31'inin, Iğdır ve Karaman'da ise her 100 ölümden 28'inin hava kirliliği kaynaklı olduğu belirlendi.

Deprem bölgesinde hava kirliliği arttı

Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde hava kirliliğinin arttığına değinerek, "Kahramanmaraş'taki partikül madde yoğunluğu metreküpte 100 mikrogram yani ulusal yasal sınırın 2,5 katı, DSÖ kılavuz değerinin ise 7,5 katı. Bu kirlilik maalesef büyük miktarda enkazlardan kalkan toz ve halkın ısınmak için açıkta yaktığı ateşten kaynaklanıyor. Buna bir de asbest riski eklendiğinde bölgede hava kirliliği nedeniyle ciddi bir halk sağlığı sorunu yaşandığını ya da yaşanacağını söylemek mümkün." dedi.

Depremden etkilenen Adıyaman ve Hatay merkezde hava kalitesi istasyonlarından düzenli veri alınamadığını, İskenderun'da ise partikül madde kirliliğinin son 40 gündür metreküpte 200 mikrogram olduğunu vurgulayan Gümüşel, "Bölgedeki hekimler şimdiden solunum yolu hastalıklarında artış olduğunu belirtiyor." diye konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Hava KalitesiTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
Fay hattı üzerindeki Saros'ta Doğal Afet ve Acil Yönetim Merkezi kurulacak
Fay hattı üzerindeki Saros'ta Doğal Afet ve Acil Yönetim Merkezi kurulacak
Depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım süreci başladı
Depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım süreci başladı
İklim değişikliği ve kuraklık Türkiye için "hidrolojik kuraklık" riskini artırıyor
İklim değişikliği ve kuraklık Türkiye için "hidrolojik kuraklık" riskini artırıyor
Anadolu'nun "Büyük Kanyonu"ndaki 104 metrelik cam teras depreme dayanıklı çıktı
Anadolu'nun "Büyük Kanyonu"ndaki 104 metrelik cam teras depreme dayanıklı çıktı
Adıyaman'da selde kaybolan iki kişiye ait bazı eşyalar bulundu
Adıyaman'da selde kaybolan iki kişiye ait bazı eşyalar bulundu
Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
"İlk Evim İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinde kura çekimleri devam ediyor
"İlk Evim İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinde kura çekimleri devam ediyor
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi