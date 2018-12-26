Türkiye 'kar'a teslim! Birçok ilde okullar tatil edildi

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinde Başkent'te başlayan kar yağışının çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığının sıfır derecenin altında seyredeceği, oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı Ankaralıların tedbirli olması gerektiği kaydedildi. Kar yağışı ve buzlanmanın özellikle ara yollarda ulaşımı olumsuz etkileyeceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada şöyle denildi:



"Belediyelerden alınan son bilgilere göre de yolların temizleme çalışmalarının yetişemeyebileceği göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür."



Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanların da aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Meteoroloji verilerine göre, Sivas'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiğini Twitter hesabından duyurdu. Ayhan mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Sevgili Çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26.12.2018 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 (bir) gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum."

BİLECİK'TE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bilecik'te etkili olan yoğun kar yağışı ve hava koşulları nedeniyle yarın (çarşamba) için kent merkezi ile Pazaryeri ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.



Bilecik Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, 26 Aralık Çarşamba günü okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtilerek, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İl Merkezi ve Pazaryeri İlçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca; Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar İlçelerinde taşımalı eğitime 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

BOLU'DA EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta okul ve liselerde yarın (çarşamba) eğitime bir gün ara verildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit'in tatil kararını Twitter'dan açıklaması öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.



Bolu'da gün boyu etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Twitter hesabından sıcaklığın eksi derecelere düşmesi buzlanmaya neden olacağı için okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Vali Ümit'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı, buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden Bolu genelinde ilk-orta öğretim okulları ve liseler 26 Aralık günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."



ÖĞRENCİLERİN TATİL SEVİNCİ



Vali Ümit'in açıklaması öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Öğrenciler, Vali Ümit'in paylaşımının altına kısa sürede çok sayıda yorum yaptı. Öğrencilerin yorumları arasında, 'Çok sağolun Vali bey ellerinizden öpüyorum', 'Klimanız arabanızı ısıtsın inşallah', 'Ne kral adamsın be', 'Adamsın reis" sözleri yer aldı.



Kar yağışının Bolu'da hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

UŞAK’TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Uşak Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Çarşamba günü bir gün süre ile okullar tatil edilmiştir” ifadesi yer aldı.

SAMSUN’DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Samsun'da özellikle kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının yarında devam etmesinin beklenmesi üzerine Samsun Valiliği tarafından Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde eğitim öğretime yarın (çarşamba) itibariyle bir gün süreyle ara verildi. Öte yandan Samsun-Ankara yolunda Çakallı mevkiinde, Kavak ve Havza ilçelerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle çekici ve TIR'ların geçişine polis tarafından müsade edilmedi. Kar küreme araçlarıyla yapılan yol açma çalışmaları sonrasında trafik kontrollü olarak Ankara istikametinde tek şeritten sağlandı. Kar lastiği ve zincir takmayan bazı araçlar ise yolda kalırken polis ekipleri sürücüleri uyardı.

ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA'DA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (çarşamba) için 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Eskişehir Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada "Bölgemizde görülen olumsuz hava şartları nedeniyle, şehir merkezi ve tüm ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu kapsamda engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kütahya'da da kar yağışı nedeniyle yarın (çarşamba) için eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilik açıklamasında; "İlimiz genelinde öğlen saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, Gediz İlçesi hariç il genelinde tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ( 26 Aralık Çarşamba) ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalıkları bulunan kamu personelleri, rehabilitasyon merkezleri ve Kuran-ı Kerim kursları da idari izinli sayılacaktır." denildi.

AFYON'DA 4 İLÇE HARİÇ EĞİTİME ARA VERİLDİ

Afyonkarahisar’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, Vali Mustafa Tutulmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Afyonkarahisar’da kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacağı değerlendirilen yoğun buzlanma nedeniyle yarın (Çarşamba günü) Dinar, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçelerimizin haricindeki tüm ilçelerimiz ile il merkezinde eğitime bir gün ara verilmiştir” dedi. Kamu kurumlarında çalışan engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

ÇANKIRI'DA BİR GÜN TATİL

Çankırı Valiliği, yoğun kar kağışı ve soğuk hava nedeniyle okulların yarın (çarşamba) tatil edildiğini açıkladı.



Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile birlikte tüm ilçelerde okullar 26 Aralık Çarşamba günü yoğun kar kağışı ve soğuk hava nedeniyle bir günlüğüne tatil edildi. Bir günlük tatilin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamileleri de kapsadığı ifade edildi. Okulların tatil edildiği, belediye hoparlörlerinden de halka duyuruldu.

BALIKESİR’DE 2 İLÇEDE OKULLARA KAR TATİLİ

Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki tüm ve Kepsut ilçesinde ise, kırsal alandaki 3 mahallede yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (çarşamba) okullar tatil edildi.

Balıkesir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, aşırı kar yağışı nedeniyle Dursunbey ilçesindeki tüm okullarda ve Kepsut ilçesinde ise taşımalı eğitim yapan Bükdere, Serçeören ve İsaalan kırsal mahallerinde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda da yarın bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Kepsut’taki diğer mahalle ve okullarda ise, eğitim öğretime devam edileceği açıklandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Balıkesir-Dursunbey arasındaki D-230 yolunda da ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

ORDU'DA 14 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilçede eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.



Ordu'da gece yarısından itibaren başlayan yoğun kar yağışı yüksek ilçelerde etkili oldu. Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının devam etmesi nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde okulların bugün (çarşamba) 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayıldığı ifade edildi.

DENİZLİ’DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Denizli’de akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar 26 Kasım Çarşamba günü tatil edildi.

Denizli’de kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde etkili oldu. Kalınlığı 10 santimetreye ulaşan kar nedeniyle Denizli Valiliği tarafından, Baklan, Çal, Güney ve Bekilli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Çivril ilçesinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okullar 1 gün (Çarşamba) tatil edildi. Arıca Pamukkale İlçesi’nde Gözler, Uzunpınar, Güzelpınar, Akdere ve Belenardıç mahallelerindeki okullarda da okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil oldu.

KAR YOLLARDA DA ETKİLİ OLDU

Kar yağışı Denizli-Antalya Karayolu’nda etkili oldu. Özellikle, Cankurtaran Mevkii’nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için kar kürüme çalışması yaptı. Polis ekipleri, devriye atarak yol kontrolünü sağladı.

ÇORUM'DA BAZI İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Çorum’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Samsun- Ankara karayolu Konaklı mevkiinde ulaşım yaklaşık bir saat durdu.

Çorum'da gece başlayan kar yağışı tipiye dönüştü. Çorum-Ankara Karayolu 30'uncu kilometresi Konaklı mevkiinde tipi nedeniyle ulaşım durarak uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede traifk yaklaşık bir saat durdu. Bölgede karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldığı belirtildi.

Öte yandan İskilip, Bayat, Sungurlu ve Mecitözü ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.