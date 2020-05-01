'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında, 3 bin 837 kişi hakkında işlem yapıldı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi dün ülke genelinde 15.00-24.00 saatlerinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması yapıldı. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada, süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği kontrol edildi. Ayrıca halkın yoğun olarak bulunabileceği semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları da denetlendi.

52 bin 350 personel ve 214 dedektör köpeği ile gerçekleştirilen uygulamada; sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 372, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 1231 ve 65 yaş üstü 234 olmak üzere toplam 3 bin 837 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

Denetimlerde 213 bin 325 araç kontrol edilirken, 3 bin 851 araç sahibi ve sürücüsü hakkında idari işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 10 bin 408 park ve bahçe, 2 bin 946 mesire ve yürüyüş alanı ile 102 bin 618 iş yeri denetlendi. Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 12, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 10 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 60 olmak üzere toplam 82 iş yeri işletmecisi ve sahibi hakkında adli ve idari işlem uygulandı. Ayrıca 298 bin 371 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 21 kişi de gözaltına alındı.