TÜRKİYE ETKİNLİK SEKTÖRÜ ANTALYA’DA BULUŞTU…

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası ETKİNLİK-SEN üye ve yöneticileri, Antalya’da Türkiye Delegeler Buluşması Programında bir araya geldiler.

Yurdumuzun 7 bölgesi ve 30 farklı ilinden katılan Etkinlik sektörü temsilcileri aynı zamanda sektörün önde gelen diğer STK’ları Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM sanatçılar ve müzisyenler meslek birliği TSMB Yönetim Kurulu üyeleriyle de Sektörün Geleceğine dair iş birliği ve projeler geliştirmek amacıyla toplantıya destek verdiler.

Çok ayıda katılımın olduğu toplantıda Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray ÖZANDAÇ, Etkinlik sektörüne, her yönüyle bir standart ve kalite getirmek amacıyla yurt çapında çalışmalar ve 55 ilde teşkilatlandıklarını, 81 ilde teşkilat yapısını tamamlamayı hedeflediklerini ve bu sürekliliğin birlikten ve beraberlikten geçtiğini vurguladı.

Ödül töreni, eğitimcilerin sektörün geleceği hakkında yapmış oldukları konuşmalar ve çeşitli sunum ve tanıtımlar ile devam etti. Katılımcı ve tedarik firmalarının stantlarının gezilmesi ve istişarelerin ardından program gala gecesiyle son buldu.