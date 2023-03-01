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Türkiye'den Yunanistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

01 Mart 2023 Çarşamba 10:30
Türkiye'den Yunanistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan'da dün gece meydana gelen tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpışmıştı.

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada 29 kişi ölmüş, 85 kişi yaralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanTren KazasıTürkiye
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