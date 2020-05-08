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Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardımı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya, koronavirüsle mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri gönderildiğini açıkladı.

08 Mayıs 2020 Cuma 18:42
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Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardımı

ANKARA -  Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve koronavirüsle mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerinin, Ukrayna'ya gönderildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Tıbbi yardım malzemelerini Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasyl Bodnar, Büyükelçimiz Yağmur Ahmet Güldere ve Askeri Ateşemiz Deniz Yüzbaşı Cengiz Çevik karşıladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskyy'e yazdıkları mektup da yetkililere teslim edildi."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıUkraynaTıbbi Malzeme Yardımı
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