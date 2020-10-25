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Türkiye'den Mısır Dışişleri'ne cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Sükri'nin, Suriye üzerinden Türkiye'ye yönelik suçlamalarına ilişkin, "Suriye'de terörizmle mücadele uğrunda şehitler veren, 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacıya kucak açan ülkemize yönelik bu ithamlar, ciddiye alınması mümkün olmayan hezeyanlardan ibarettir" dedi.

25 Ekim 2020 Pazar 08:34
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Türkiye'den Mısır Dışişleri'ne cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyMısır Dışişleri Bakanı Samih Sükri'nin 22 Ekim'de toplanan Suriye konulu 'Küçük Grup' toplantısında Türkiye'ye yönelik sözleri ve Mısır Dışişleri Sözcüsü Ahmed Hafız'ın açıklamalarına yazılı cevap verdi. Bakan Samih Şükri'nin Türkiye'yi hedef alan suçlamalarının Türkiye tarafından reddedildiğini belirten Aksoy, "Suriye'de terörizmle mücadele uğrunda şehitler veren, 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacıya kucak açan, Suriye'nin kuzeyinde halkı zalim bir rejime ve teröristlere karşı koruyan ve gerek Astana, gerek Cenevre'de siyasi sürece somut katkı sağlayan ülkemize yönelik bu ithamlar, ciddiye alınması mümkün olmayan hezeyanlardan ibarettir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Suriye'de üstlenmiş olduğu rol sadece kendi milli güvenliğinin değil, Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasının da teminatıdır ve olmaya devam edecektir" diyen Aksoy, Suriye hakkında 'Küçük Grup' üyesi Mısır'a düşenin, baskıcı rejimler ve darbeci paralel yapılar ile terör örgütlerinin bayraktarlığını yapmak değil, halkların beklentilerine kulak vermek, bölgede sürdürülebilir barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmek olduğunu bildirdi. 

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile Bakanlık Sözcüsü Ahmed Hafız, 'Küçük Grup' toplantısına ilişkin Türkiye'nin Suriye'deki varlığının sadece Suriye için bir tehdit değil, aynı zamanda tüm bölgeye zarar verdiğini ifade etmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeMısırDışişleri BakanlığıHami Aksoy
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