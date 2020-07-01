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Türkiye'den, Irak'a tıbbi malzeme yardımı
Türkiye'den, Irak'a tıbbi malzeme yardımı
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Türkiye'den, Irak'a tıbbi malzeme yardımı

TÜRKİYE'nin Irak Cumhuriyeti için hazırladığı tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:55
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Türkiye'den, Irak'a tıbbi malzeme yardımı

Türkiye, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele eden Irak Cumhuriyeti'ne tıbbi malzeme ve ekipman yardımında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, sabah saatlerinde TSK'ya ait A-400M tipi askeri kargo uçağına yüklenerek Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan yola çıkarıldı. Gönderilen yardım malzemeleri arasında, tıbbi maske, eldiven, tulum, yüz koruyucu siperlik ve solunum cihazları yer alıyor.

Malzemelerin yer aldığı paketlerin üzerinde Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü ve hemen altında da 'Türkiye'den Irak Cumhuriyeti halkına sevgilerle' notu yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeIrakSağlıkMalzemeTıbbi Malzeme
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