Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İlaçlama hizmetinde talep patlaması
İlaçlama hizmetinde talep patlaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sosyal mesafe' uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sosyal mesafe' uyarısı
Esenyurt'ta yangın
Esenyurt'ta yangın
Hobi olarak başladığı vücut geliştirme sporunda Türkiye şampiyonu oldu
Hobi olarak başladığı vücut geliştirme...
“Kendinizde hastalık belirtisi aramayın”
“Kendinizde hastalık belirtisi aramayın”
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Türkiye'deki turist ülkesine dönmek istemiyor'

ANTALYALI ve Alanyalı turizmciler, koronavirüs nedeniyle, 2016'daki gibi bir kriz yaşamamak adına önlemlerini almaya çalışıyor. Salgından her anlamda en az hasarla çıkmak istediklerini ifade eden Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Türkiye'ye gelen turistlerin birçoğunun da ülkelerine dönmek istemediklerini söyledi.

21 Mart 2020 Cumartesi 10:46
0 Okunma
'Türkiye'deki turist ülkesine dönmek istemiyor'

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Antalya ve Alanya'da özellikle turizm sektörünü sekteye uğrattı. 2020 yaz turizm sezonunun açılmasını bekleyen turizmciler, koronavirüs salgınıyla birlikte sezonun açılışını ertelemek zorunda kaldı. Türkiye Tanıtım Ajansı (TTGA) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi, ALTİD Başkanı Burhan Sili, diğer ülkelerle kıyasladığında koronavirüs tehlikesinin daha düşük düzeyde seyrettiğini belirterek, "Bunu sevindirici olarak söylemiyorum ama en azından önlemlerin alınmış olması bize avantaj sağladı" dedi.

'EĞİTİMLER VERİLDİ'

Yaşanan süreçte kış turizminin de devam ettiğini belirten Burhan Sili, "Diğer taraftan turizm sezonumuz kış döneminde de devam ediyordu. Bununla ilgili olarak hem Antalya hem Alanya sağlık birimleri tarafından personelimize, bizlere eğitimler verildi. Bu çerçevede hem kendi misafirlerimizin, hem de burada çalışanların, bizlerin sağlığının korunması amacıyla bir dizi önlem aldık. Özellikle el yıkama konusunda tuvaletlerimize ne şekilde yıkanması gerektiğiyle ilgili bildiriler astık. Diğer yandan restoran girişlerine, tesis girişlerine el dezenfektanları koyduk. Misafirlerimize de bu konuda hem rehberler aracılığıyla hem de info tahtalarımız aracılığıyla bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Personelimizin de kendi aralarında sorun yaşamamaları ya da bulaştırmamaları anlamında alacakları önlemler silsilesinde değerlendirdik. Her ne olursa olsun bulaşmayacağı anlamına gelmiyor" diye konuştu.

'BU ÜLKEDE KALMAK İSTİYORUM'

Sınırların uçuşlara kapatılmasıyla birlikte kaynak pazarların neredeyse tamamının kapandığını anlatan Sili, şunları söyledi:

"Uçuşlar durduruldu, birçok ülkede girişler durduruldu. Ama halihazırda Rusya devam ediyor. Bu sabah itibarıyla Rusya'nın girişler ve vatandaşlarını geri çağırma anlamında duyuruları oldu. Tabi gelişler de azaldı. Biz geçen hafta bu konularla alakalı bir dizi toplantılar gerçekleştirdik. Toplantılar sonrasında kaynak pazarlarımızın kapanmış olanlarıyla alakalı dönmek isteyen misafirlerimizin Charter seferlerinin 20 Mart'a kadar devam ettiğini ve uçuşları daha sonra olsa dahi bu charterlarla dönebileceklerini ifade ettik. Tercih edip dönenler oldu. Tercih etmeyip 'Ben bu ülkede kalmak istiyorum. Tatilime devam etmek istiyorum' yahut 'Burada daha da fazla kalmaya devam edeceğim' anlamında talepler de var. Bunları da değerlendiriyoruz. Bizim misafirimiz olmaya ve servis almaya devam ediyorlar."

17 Nisan'a kadar kaynak pazarlardaki uçuşların durdurulduğunu, oradan gelecek misafirlere sınırların kapatıldığını hatırlatan Burhan Sili, "Bizim olumlu tahminlerimiz bu işin haziran itibariyle toparlanacağı yönünde. Genel anlamıyla, hem insan sağlığı açısından hem de firmaların, uçak şirketlerinin, otellerin, turizmle veya diğer sektörlerle alakalı çok fazla hasar bırakmadan bu sorunun halledilebileceğini umut ediyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTuristKoronavirüsCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlaçlama hizmetinde talep patlaması
İlaçlama hizmetinde talep patlaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sosyal mesafe' uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sosyal mesafe' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkmama çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkmama çağrısı
Bakan Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim bilgilendirmesi
Bakan Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim bilgilendirmesi
Tıp öğrencileri sağlık tesislerinde görevlendirilebilecek
Tıp öğrencileri sağlık tesislerinde görevlendirilebilecek
Bakan Koca: Toplam 9 can kaybımız var
Bakan Koca: Toplam 9 can kaybımız var
Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil
Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil
Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu
Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu
Bakan Koca: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi; vaka sayısı 359 oldu
Bakan Koca: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi; vaka sayısı 359 oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı