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Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca son rakamları açıkladı

22 Mart 2020 Pazar 22:18
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Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Sağlık Bakan Fahrettin Koca: Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiSalgınHastalıkCovid19
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