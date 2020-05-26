TÜRKİYE'DE ÇAD'A TIBBİ YARIM

Türkiye, koronavirüsle mücadele eden Çad'a askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi ve ambulans gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü, Türkçe ve İngilizce olarak yer aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çad için sağlık malzemesi hazırlandı. Askeri personelin paketlediği sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye ve Çad bayrakları bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Kargo paketlerinin üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözü ile 'Türkiye'den Çad halkına sevgilerle' notu yer aldı. Çad'a ayrıca teslim edilmek üzere ambulans aracı da konuldu. 'Koca Yusuf' adı verilen askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Ankara'dan havalandı.

Türkiye, daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Somali ve ABD’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeye sağlık yardım malzemesi göndermişti.