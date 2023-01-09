Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.301,47
ALTIN
1.130,05
DOLAR
18,78
STERLİN
22,81
EURO
20,08
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 320 konut satışa çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 320...
Ankara Kalkınma Ajansı'ndan proje teklif çağrısı
Ankara Kalkınma Ajansı'ndan proje...
İzmit Belediyesi'nden kiralık ticari işletmeler
İzmit Belediyesi'nden kiralık ticari...
50 Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alacak
50 Millî Eğitim Uzman...
Eyüpsultan Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Eyüpsultan Belediyesi'nden arsa satış...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye, Brezilya'daki şiddet eylemlerini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva liderliğindeki hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesine yönelik şiddet eylemlerini kınadı.

09 Ocak 2023 Pazartesi 14:48
Türkiye, Brezilya'daki şiddet eylemlerini kınadı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Brezilya'da halkın iradesini yansıtan seçimlerin sonuçlarına ve demokratik süreçlere saygılı olunmasının önem taşıdığına vurgu yapıldı.

  • Brezilya'da göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı 

Türkiye'nin söz konusu eylemler karşısında Devlet Başkanı Lula da Silva hükümeti ve Brezilya halkıyla dayanışma içerisinde olduğunun altı çizilen açıklamada, "Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva liderliğindeki hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesine yönelik şiddet eylemlerini kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Brezilya'da dün, ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atan eski Devlet Başkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro taraftarları, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılıp kontrol sağlanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBrezilyaşiddet Eylemleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkentte toplu taşıma ücretine zam
Başkentte toplu taşıma ücretine zam
Türkiye'ye geçen yıl 20,5 milyon güvensiz ürünün girişine izin verilmedi
Türkiye'ye geçen yıl 20,5 milyon güvensiz ürünün girişine izin verilmedi
Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl 50 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor
Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl 50 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor
Ezidiler Şırnak'ta huzura kavuşan köylerine geri dönüyor
Ezidiler Şırnak'ta huzura kavuşan köylerine geri dönüyor
Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısı için fırtına uyarısı
Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısı için fırtına uyarısı
OSMANLININ SONUNU GETİREN VE YIKILIŞINI HIZLANDIRAN DEVRİMCİ FİKİR AKIMI JÖN TÜRKLER'İN KURULUŞ GELİŞME VE SONA ERİŞİ…
OSMANLININ SONUNU GETİREN VE YIKILIŞINI HIZLANDIRAN DEVRİMCİ FİKİR AKIMI JÖN TÜRKLER'İN KURULUŞ GELİŞME VE SONA ERİŞİ…
e-Devlet başvurusuyla 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı silindi
e-Devlet başvurusuyla 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı silindi
Tokat'ta 6 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Tokat'ta 6 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Bakan Kasapoğlu'nun da bulunduğu Sarıkamış Ekspresi, Ankara'dan hareket etti
Bakan Kasapoğlu'nun da bulunduğu Sarıkamış Ekspresi, Ankara'dan hareket etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi