Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Pandemi döneminde sağlıklı oruç rehberi
Pandemi döneminde sağlıklı oruç rehberi
Dolar 6.99 lirada
Dolar 6.99 lirada
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Ümraniye'de hurdalık alanda yangın
Ümraniye'de hurdalık alanda yangın
Arif Pişkin: Eğer oyunculuğu meslek olarak edinmeyecekseniz konservatuvar okumayın
Arif Pişkin
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye, ABD'ye 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi gönderdi

Türkiye, koronavirüsle mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile bez maske, N95 maske, tulum ve yüz koruyucu siperlik gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü, Türkçe ve İngilizce olarak yer aldı.

28 Nisan 2020 Salı 10:14
0 Okunma
Türkiye, ABD'ye 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi gönderdi
Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ABD için bez maske, N95 maske, tulum ve yüz koruyucu siperlik hazırlandı. Askeri personelin paketlediği sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye ve ABD bayrakları bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Kargo paketlerinin üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözü ile 'Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri halkına sevgilerle' notu yer aldı. 'Koca Yusuf' adı verilen askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Ankara'dan havalandı.

Öte yandan MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD'ye ulaştırılacak. Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor" denildi.

Türkiye daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve Somali'ye de sağlık yardım malzemesi göndermişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeABDKoca YusufSağlıkMaskeEldivenMalzemeSağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fahrettin Koca: Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık
Fahrettin Koca: Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık
Günde 40 bin çağrı geliyor
Günde 40 bin çağrı geliyor
Atama Kararları Resmi Gazete'de
Atama Kararları Resmi Gazete'de
Ankara'da 3.7'lik deprem
Ankara'da 3.7'lik deprem
Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
4 günde 35 bin 422 kişiye idari işlem yapıldı
4 günde 35 bin 422 kişiye idari işlem yapıldı
UÇAK, ANKARA'YA İNDİ
UÇAK, ANKARA'YA İNDİ
Bakan Selçuk: Yeni önlemler alındı
Bakan Selçuk: Yeni önlemler alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı