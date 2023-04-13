Türkiye 2023 Turizm Hedeflerine Emin Adımlarla Yürüyor

Iğdır Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Görevlisi Sn. Yunus Emre Genç, Ulusal Tv’de Türkiye Turizm Vizyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Özellikle, son yıllarda ülkemizin turizm zaferini vurgularken bu senenin rekorlar kırılacak bir yıl olmasını beklediğini söyledi. Iğdır’ın turizm değerlerinden Tuz Mağarası’nın tanıtımıyla başlayan canlı yayında ülkemize gelen Rus turist sayısının çokluğuna vurgu yapılırken, Rus turistlerin neden ülkemizi ziyaret ettiklerine değinildi. Turizm konusunda parlak konuşan Genç, genç kuşakların turizme etkisine de değindi.