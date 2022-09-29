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Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı

29 Eylül 2022 Perşembe 15:35
Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı

MERSİN - Türk Sineması’nın usta oyuncularından Türkan Şoray, Mersin’in Tarsus ilçesinde adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı. Şoray, "Hayatımın en güzel anlarından birini yaşamama sebep oldunuz. Bunu hiç unutmayacağım. pamuğun sultanı olmak çok güzel bir şey" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve pamuk ıslahçılarının iş birliği ile 12 yıllık AR-GE çalışmaları sonucunda tescil edilen yeni yerli ve milli pamuk çeşidi 'Türkan'ın tanıtımı ve hasadı yapıldı. Tarsus’un Çiçekli köyünde gerçekleştirilen hasat törenine Türkan Şoray'ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Çil, üreticiler, konuklar, bürokratlar, tarım işçileri ve bölge halkı katıldı. Pamuk toplayan kadınlarla yakından ilgilenen Şoray, kendisine hediye edilen yazmayı da taktı. Hayranlarının sevgisi karşısında duygulanan Türkan Şoray, "Çukurova denilince pamuk akla gelir. Pamuk, Çukurova'nın altınıdır, en büyük değeridir. Pamuk çeşidine adımın verilmesi beni son derece onurlandırdı. Bu onuru hayatım boyunca taşıyacağım. Hayatımın en güzel anlarından birini yaşamama sebep oldunuz. Bunu hiç unutmayacağım. Pamuğun sultanı olmak çok güzel bir şey" diye konuştu.

‘ADANA DÜNYANIN EN ÖNEMLİ 3 OVASINDAN BİRİNDE’

Türkan Şoray’ın iyi bir sanatçı olmasının yanı sıra güzel bir kalbi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Şoray’a katılımı için teşekkür etti. Enstitü yöneticilerini ve emeği geçenleri kutlayan Karalar, Mustafa Kemal Atatürk’ün kafasındaki tarımın hayata geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"1924’te bu enstitüyü kurdurmuş. Ne kadar ileri görüşlü bir ulusal öndere sahip olduğumuzu asla unutmayalım. Yerli ve milli tohum üretilmesi olağanüstü önemli bir hadise ve emeği geçenleri kutluyorum. Nerede memleketimize faydalı bir hizmet varsa ona destek olmak, tanıtmak bizim görevlerimizdendir. Şu anda da bunu yapıyoruz. Alışık olunan belediyeciliğin üzerine, kentimizin zenginliklerini ortaya çıkaran ve değerlendiren, tanıtan bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Yer fıstığı ıslahıyla ilgili de çalışmalarımız var. Tohum aldık, çiftçilere dağıttık. Ayrıca şu anda yeni bir fıstık tohumunu da enstitümüzle birlikte yerlileştiriyoruz. Bunlar belediyelerin yaptığı alışılagelmiş işlerden değil. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bu işlerle ilgili başarılı çalışmalar, iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Adana dünyanın en önemli 3 ovasından birinin merkezinde yer alan şehrimiz. Tarıma çok elverişli bir noktadayız. Çeşitli ürünlerin fidelerini dağıtarak üreticimizi destekliyoruz. Bu konuda özellikle kadınlarımızı kooperatifler kurarak destekliyoruz. Kadınlarımızın ekonomik açıdan güçlenmesi, hayata dair her alanda var olması bizim için çok önemli."

‘YURT DIŞINDA PAMUK ÇEŞİTLERİNE KRALİÇELERİN ADI VERİLİYOR’

Büyükşehir Daire Başkanı Pamuk Islahçısı Ziraat Yüksek Mühendisi Ayten Dolançay, Türkiye’de kadınların en çok tarım sektöründe kayıt dışı çalıştığını belirterek, "Gerçekleştirmekte olduğumuz bu tarla gününde, tarımda, özelinde ise pamukta; hasattan, çırçırlama, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde yoğun emekleri olan kadın işçilerle, pamuk çeşidine ismini verdiğimiz Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ı buluşturuyoruz. Yurt dışında pamuk çeşitlerine kraliçelerin adı veriliyor. Biz sultan Türkan Şoray’ın ismini verdik” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKEYİ DOYURUYORUZ’

Enstitü Müdürü Abdullah Çil ise 1924’ten bu yana faaliyet gösteren enstitünün Türkiye ekonomisine çok katkı sağladığını aktararak, "Biz aslında ülkeyi doyuruyoruz. Çok iş yapıyoruz. Yerli ve milli çeşitlerin çoğaltılması ve güçlendirilmesi çok önemli. Ülkemizin tarım alanında daha da güçlenmesi için yerli ve milli tohumlarımızın ıslah çalışmalarına devam ediyoruz” ifadesini kullandı. 

DHA

Son Güncelleme: 29.09.2022 15:39
Anahtar Kelimeler:
Türkan ŞorayMersinPamuk
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