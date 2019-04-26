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Türk Yıldızları'nın 'Çanakkale klibi'ne beğeni rekoru

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü törenleri kapsamında iki gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları 'Çanakkale klibi', kısa sürede onbinlerce kişi tarafından beğeni aldı.

Türk Yıldızları'nın 'Çanakkale klibi'ne beğeni rekoru

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü törenleri kapsamında iki gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları 'Çanakkale klibi', kısa sürede onbinlerce kişi tarafından beğeni aldı.

26 Nisan 2019 Cuma 13:22
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Türk Yıldızları'nın 'Çanakkale klibi'ne beğeni rekoru

ÇANAKKALE - Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları, Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü törenleri kapsamında iki gösteri uçuşuna imza attı. Şehitler Abidesi semalarında gösteriler nefes kesti. Gösterinin ardından Türk Yıldızları tarafından hazırlanan 'Çanakkale klibi', sosyal medya hesaplarından, "Kara Muharebeleri’nin 104'üncü yılı Çanakkale gösterilerimizi tamamladık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları olmak üzere, dün de bugün de sancağı düşürmeyen gerçek kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz" yazısıyla paylaşıldı. Klip kısa sürede takipçilerden onbinlerce beğeni aldı. 

Klipte, Çanakkale'de gerçekleştirilen gösteri öncesi hazırlıkları ile gösteri sırasında Şehitler Abidesi yer aldı. Ayrıca 57. Alay Şehitliği ile Kilitbahir Köyü Dağı’nda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı görsellerine de yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk YıldızlarıRekor Beğeni
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