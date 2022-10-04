Türk sivil havacılığı İstanbul Airshow’da buluşuyor

İSTANBUL - Türk Sivil Havacılık Sektörü, İstanbul Airshow’da bir araya geliyor. Metrekaresini büyüten fuar, 13’üncü kez 6 Ekim’de kapılarını açıyor.





Sivil havacılık sektörünün salgın etkilerini üzerinden attığı bu günlerde, 1996’dan bu yana Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen İstanbul Airshow Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu, 13’üncü kez ziyaretçileriyle buluşuyor. 6 Ekim Perşembe günü açılacak fuar, üç gün boyunca ziyaret edilebilecek.





Türkiye’nin hızla büyüyen sivil havacılık sektörünün yolcu uçaklarından havalimanlarına, havacılık endüstrisinden iş jetlerine, uçuş eğitiminden havalimanı güvenliğine kadar tüm sektör bileşenleri İstanbul Airshow’da bir araya geliyor. Paris’ten Dubai’ye bölgenin en büyük havacılık fuarı olan organizasyonun açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla yapılacak.





Etkinliğin açılışı aralarında Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ile TAV Havalimanları Holding CEO’su Serkan Kaptan’ın bulunduğu önde gelen sektör temsilcilerinin katılımıyla 6 Ekim’de saat 10.00’da yapılacak.





“METREKAREMİZİ BÜYÜTTÜK”





Fuarın organizatörü olan Mint Fuarcılık’ın Genel Müdürü Feyzan Erel, salgının ardından metrekare olarak büyüyerek kapılarını açacaklarını söyledi. Erel, “Bu yıl Atatürk Havalimanı’nda eski dış hatlar terminalinin önündeki alanda, Teknofest’in de yapıldığı alanda yerde ziyaretçilerimizle buluşuyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından ülkemizde yapılan ilk uluslararası organizasyon olan İstanbul Airshow’u sadece salgın döneminde ertelemek durumunda kaldık. Sektör salgın sonrasında tekrar büyürken, Türk havacılığına duyduğumuz güvenle, biz de metrekaremizi büyüterek organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz” dedi.





BÖLGESEL HAVACILIK VE YENİ NESİL İŞ JETLERİ





Bu yılın öne çıkan konularının başında bölgesel havacılık geliyor. Airbus A220, Embraer de E195 E2 modelini İstanbul Airshow’da havayollarına tanıtacak. Halen Türk Hava Yolları, yeni nesil, ekonomik operasyon maliyetlerini sahip uçaklar ile bölgesel uçaklardan oluşan bir filo kurmayı planlıyor.





Fuarda, dünyanın önde gelen iş jeti imalatçıları ad yeni modellerini İstanbul Airshow’da sergileyecek. Gelecek modeller arasında Dassault’un Falcon serisi iş jetlerinin 2000LXS, 8X, 900EX modellerinin yanı sıra, yeni nesil uçağı 6X modelinin mockup olarak adlandırılan kabin kesiti, Bombardier Global Express XRS, Challenger 605, Learjet 60XR, Gulfstream G700 gibi modeller yer alacak. Helikopter pazarında ise Airbus H160 ve Leonardo’ya ait helikopter bulunacak.





HAVACILIĞIN KARBONSUZ GELECEĞİ TARTIŞILACAK





Fuar sırasında düzenlenecek sempozyumda, havacılık endüstrisinde karbon oranının azaltılması tartışılacak. Toplantıya Airbus Avrupa Bölge Başkanı Wouter Van Wescch, ATR Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Ticari Havacılık Başkanı Mark Dunnachie, Embraer EMEA Bölgesi Ticari Havacılık Pazarlama Direktörü Michal Nowak, Rolls Royce EMEA Bölgesi Pazarlama Direktörü Jason Sutcliffe, TUSAŞ Milli Muharip Uçaktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Uğur Zengin, THY Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürü Deniz Daştan katılacak. Ayrıca gelecek nesil şehir içi ulaşım sistemleri de sempozyumda tartışılacak.





İstanbul Airshow sırasında Türkiye’nin tek kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener, ACT Hava Yolları akrobasi gösterisiyle fuarda ziyaretçilerle buluşacak. Gösteri 6, 7 ve 8 Ekim günleri saat 14.00 ve 16.00 da yapılacak. Uçuş okullarının hem stant açtığı hem de uçaklarını getirdiği İstanbul Airshow sırasında geleceğini gökyüzünde görenlerle, birebir görüşme de yapabilecek. Aynı zamanda Diamond, Tecnam, Cessna gibi eğitim uçakları imal eden üreticiler de fuarda yer alacak.