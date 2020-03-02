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TÜRK ORDUSU İÇİN DUA ETTİLER

Türk ordusunun başarısı için tüm camilerde Fetih Suresi okundu

02 Mart 2020 Pazartesi 10:02
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TÜRK ORDUSU İÇİN DUA ETTİLER

TÜRKİYE'nin 34 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında İdlib Bölgesinde Suriye rejimine yönelik başlattığı, "Bahar Kalkanı Harekatı" nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı, ülke genelindeki tüm camilerde sabah namazı öncesi Türk ordusunun başarıya ulaşması için Fetih Süresi okuttu.  

Sabah namazı öncesinde okunan Fetih Suresini Eyüpsultan Camii'ni dolduran yüzlerce vatandaş dinledi. Fetih Suresinin  okunması sonrasında Sabah namazı kılınırken namaz sonrasında ise  şehitler ve Türk askerinin başarıyla ulaşması amacıyla dua edildi. Yapılan duaya camiye gelen vatandaşlar da eşlik etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bahar Kalkanı HarekatıTürkiyeSuriyeDuaFatihaTürk OrdusuTSKDiyanet
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