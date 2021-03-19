Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1523
ALTIN
406.457
DOLAR
7.2569
STERLİN
10.0913
EURO
8.6337
Sözleşmeli personeller alınacak
Sözleşmeli personeller alınacak
Kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti alınacak
Kadastro güncelleme işi danışmanlık...
Kahramanmaraş'ta 297 adet konut satışa sunuluyor
Kahramanmaraş'ta 297 adet konut...
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
SGK'dan ait İstanbul ve...
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türk medyası en çok Elon Musk’ı konuştu

Medya takip kurumu Ajans Press, dünyanın en zenginleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Milyarderler arasında hakkında en fazla haber çıkan isim ise Elon Musk oldu. Geçen yıldan bugüne kadar Jeff Bezos ile alakalı basına 2 bin 196 haberin yansıdığı tespit edildi.

19 Mart 2021 Cuma 14:03
5 Okunma
Türk medyası en çok Elon Musk’ı konuştu

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, dünyanın en zenginleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre geçen yıldan bugüne kadar Jeff Bezos ile alakalı basına 2 bin 196 haber yansıdığı tespit edildi.
 

Milyarderler arasında ikinci sıraya 182,2 milyar dolar Elon Musk yerleşirken, basında 3 bin 963 habere konu oldu. Musk, elektrikli araç tasarlayan ‘Tesla’ markasıyla ön plana çıktı. Üçüncü sıraya ise Fransız iş adamı Bernard Arnault yerleşirken, 157,7 milyar doları olduğu kaydedildi. Türkiye gündeminde çok fazla yer edinemeyen Arnault sadece 335 basın haberinde yer aldı. Dördüncü sırada Bill Gates yer alırken, sadece 100 habere konu oldu. Beşinci sırada ise Facebook kurucusu Mark Zuckerberg yer alırken, 95,7 milyar doları olduğu gözlendi. Zuckerberg’in 15 ayda Türkiye basınında yer alma sayısı ise bin 712 oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk MedyasıElon Musk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karışım yapıp, 'Tescilli Karacadağ pirinci' diye satıyorlar
Karışım yapıp, 'Tescilli Karacadağ pirinci' diye satıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106'ncı yılı kutlanıyor
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106'ncı yılı kutlanıyor
Bakan Soylu: 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu: 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı
'İndirim' duyulunca koronavirüs hiçe sayıldı; metrelerce kuyruk oluştu
'İndirim' duyulunca koronavirüs hiçe sayıldı; metrelerce kuyruk oluştu
Atıklar, uçak, hayvan maketi olup, 'Geri Dönüşüm Parkı'nda yer alacak
Atıklar, uçak, hayvan maketi olup, 'Geri Dönüşüm Parkı'nda yer alacak
Karadeniz’de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
Karadeniz’de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
Prof. Dr. Şener: 'Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde'
Prof. Dr. Şener: 'Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma