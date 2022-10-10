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Türk Kızılay ve Kuveyt Kızılayı’ndan orman yangını ve sel bölgeleri için iş birliği

10 Ekim 2022 Pazartesi 14:51
Türk Kızılay ve Kuveyt Kızılayı’ndan orman yangını ve sel bölgeleri için iş birliği

İSTANBUL - Türk Kızılay ile Kuveyt Kızılay Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Kuveyt Kızılay Derneği, Kuveyt Finans Kurumu'nun desteğiyle hibe edilen 5 milyon dolarlık yardımı sel ve orman yangınlarından etkilenen afetzedeler için kullanılmak üzere Türk Kızılay’a ulaştırdı. 

Protokol törenine katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Kuveyt Finans Kurumu aracılığıyla yapılan yardımı Kuveyt Kızılayı, Türk Kızılay aracılığıyla orman yangınlarının ve sel felaketlerinin olduğu bölgelerdeki insani yardım kapasitemizin arttırılması için bir destek olarak bize emanet ettiler. Türk Kızılay ve Kuveyt Kızılayı uzun yıllardır yakın ve stratejik bir iş birliği içerisindedir. Bu iş birliği çerçevesinde ihtiyaç duyulan pek çok farklı coğrafyada, savaş bölgesinde, afet bölgesinde Türk Kızılay ve Kuveyt Kızılayı insani faaliyetler yürütmektedir. Bu cömert katkılarından dolayı Kuveyt milletine, Kuveyt Finans Kurumu’na ve Kuveyt Kızılayı’na teşekkürlerimi sunuyorum. Bu cömert yardımın dağıtılması noktasında da elimizden gelen çabayı sahada göstereceğiz” diye konuştu. 
 

Kuveyt Kızılay Derneği Başkan Yardımcısı Anwar Al-Hasawi ise “Sizlerle iş birliği yapmaktan bizler de büyük mutluluk duyuyoruz. Uzun yıllardır sahada faaliyetlerimizi beraber yürütüyoruz. Bugün de Kuveyt Finans Kurumu’nun Türkiye’de sel ve orman yangınlarından etkilenenlere verdiği 5 Milyon Dolarlık desteği ulaştırmak için bir araya geldik” dedi.  

Protokol törenine Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Wael Yousuf Alenzi, Başkatip Abdullah Al-Ajmi, Kuveyt Kızılay Derneği Hukuk İşleri Direktörü ve Genel Başkan Danışmanı Dr. Musaed Al-Enizi, Kuveyt Finans Kurumu Medya ve Kamu İşleri Genel Müdürü Mohammed AlFares ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Genel Müdür Yardımcısı Abdulaziz Deya ve Türk Kızılay CEO’su Dr. İbrahim Altan da katıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuveyt KızılayıTürk KızılayOrman YangınıSel
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