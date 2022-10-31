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Türk Kızılay, 'Kızılay Haftası Sokağı'nda çocukları ağırladı

31 Ekim 2022 Pazartesi 16:02
Türk Kızılay, 'Kızılay Haftası Sokağı'nda çocukları ağırladı

ANKARA - Türk Kızılay'ın, Etimesgut Yerleşkesi'nde kurulan 'Kızılay Haftası Sokağı'nda 'Dünden daha güçlüyüz' temasıyla çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, "Amacımız, çocuklarımıza, gençlerimize Kızılaycılığı öğretmek ve sevdirmek. Onların kalplerine o hilali koymak ki yaşayacakları iyiliklerde, zor durumlarda harekete geçsinler" dedi.

Türk Kızılay, '29 Ekim- 4 Kasım Kızılay Haftası' etkinliklerini başlattı. Etimesgut ilçesindeki Türk Kızılay Yerleşkesi'nde kurulan 'Kızılay Haftası Sokağı'nda çocuklara yönelik kukla gösterisi ile çeşitli oyun ve aktiviteler düzenlendi. Etkinliklerde, çocuklara Türk Kızılay'ın birimlerinin tanıtılması amaçlanırken, yerleşkede bulunan AFAD Deprem TIR'ı ile Kızılay Çocuk TIR'ında da 4 Kasım'a kadar aktiviteler devam edecek.



'AMACIMIZ, KIZILAYCILIĞI SEVDİRMEK'

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, "Amacımız, çocuklarımıza, gençlerimize Kızılaycılığı öğretmek ve sevdirmek. Onların kalplerine o hilali koymak ki; hayatlarında yaşayacakları iyiliklerde, zor durumlarda harekete geçsinler. Hem ailelerinin hem çevrelerinin hem ülkenin hem de dünyanın yaşayacağı sıkıntılarda rol alsınlar, iyiliği dünyaya yaysınlar istiyoruz. Kan lazım olduğunda gitsinler kan bağışlasınlar, birisinin elinden tutmak gerektiğinde gitsinler tutsunlar. Güzel işler yapmak gerektiğinde onları gerçekleştirsinler. İnsanlığın iyilik noktasında neye ihtiyacı varsa oralarda rol alsınlar istiyoruz" dedi.

​ANA TEMA, 'DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ'

Türk Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer de 1943 yılından beri kutlanan 'Kızılay Haftası'nın Kızılay kültürünü çocuk ve gençlere aşılamayı amaçladığını belirtti. Hafta boyu yapılacak etkinliklere değinen Özer, "Kızılaycılık ruhunu yansıtan sayısız etkinlik düzenliyoruz. Geleceğin Kızılaycılarının zihinlerinde ufak da olsa bir yer edinme gayesi ile tüm Kızılaycılar olarak hafta boyunca seferber oluyoruz. Kızılay Haftası'nın ana temasını 'Dünden daha güçlüyüz' olarak belirledik. Gücünü, köklü tarihi ve birikiminden alan Kızılay'ımız, bugün en yenilikçi fon üretme mekanizmaları ile dünden daha güçlü" diye konuştu.

'TANITIM FİLMLERİ GÖSTERECEĞİZ'

Kızılay Haftası kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile de iş birliği yaptıklarını bildiren Özer, "İlk ve ortaokullar ile liselerde Kızılay'la ilgili tanıtım filmleri göstereceğiz ve Liseler Arası Kızılay Kısa Film Yarışması düzenleyeceğiz. Öğretmen sunumları ve Kızılay Haftası içeriklerimizin bulunduğu kızılay.org.tr/okul sayfamız erişime açıldı. Kızılay Haftası kutlamalarının bir diğer önemli durağı Çanakkale Kızılay Ağadere Müzemiz. Ağadara Müzesi Kızılay’ın tarihini ve Milli Mücadele dönemindeki çalışmalarını gözler önüne serecek" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kızılay Haftası SokağıTürk Kızılay
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