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Türk Kızılay'ın kan stoğu alarm veriyor

TÜRK Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adana merkezli, Mersin, Hatay, Osmaniye gibi kan operasyonunu yürüttükleri kentlerde gereken günlük 1200 ünite kanın 800 üniteye düştüğünü açıkladı. Vatandaşların pandemi korkusu ile bağış yapmaktan çekinmemeleri gerektiğini belirten Saygılı, "İnsanlarımız pandemi yaşarken Kızılay'ı hastane gibi düşünüyor. Kızılay hastane değil, biz düzenli dezenfeksiyonun yapıldığı bağış noktalarındayız. Malum bu virüs kandan bulaşmıyor" dedi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 09:42
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Türk Kızılay'ın kan stoğu alarm veriyor

Türkiye'nin 300 noktasında 7 gün 24 saat esasına göre bağış noktalarında ülkenin kan operasyonunu yürüten Türk Kızılay'ın yaz aylarında düşüşe geçen kan stoğu, pandeminin de etkisi ile alarm vermeye başladı. Kızılay'ın bağış noktalarının pandemi döneminde insanlar tarafından hastane gibi düşünüldüğüne dikkati çeken Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Biz Adana merkezli 4 vilayette kan operasyonu yönetiyoruz. 83 hastanemizin oradaki ameliyatlarına ve kanamalı hastalarına kan ulaştırıyoruz. Günün sonunda bizim 1000-1200 ünite kanı buluyor olmamız ve oradaki hastaların hayata tutunmaları için kanı ulaştırıyor olmamız lazım. Ancak yaz dönemi ve pandeminin de etkisiyle bu rakam 800–900'lere düştü. Bunun normal seviyeye çıkması gerek. Vatandaşlarımızın duyarlı davranmasını istiyoruz. Kızılay hastane değil, biz düzenli dezenfeksiyonun yapıldığı bağış noktalarındayız. Malum bu virüs kandan bulaşmıyor" diye konuştu.

SEFERBERLİK ANLAYIŞIYLA BAĞIŞ YAPILMALI

Hastanelerde sürekli olarak kan ihtiyaçlarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Saygılı, şöyle konuştu:

"Bir taraftan doğumlar, kalp krizleri, ameliyatlar devam ediyor. Dolayısıyla kana ihtiyaç var. Pandemi döneminde de insanlarımız korkmadan, çekinmeden merkezlerimize gelip seferberlik anlayışı içerisinde, duyarlılık anlayışı içerisinde, toplumsal vatandaşlık bilinciyle Kızılay'a bağış yapmalı. Özellikle immün plazma ayrı bir şifa kaynağı. Covid- 19 geçirmiş, 14 gün karantinası bitmiş, sağlığına kavuşmuş, 14 ve 15'inci gün negatif raporlarını almış 19 ile 60 yaş arasındaki kıymetli hemşehrilerimiz plazma merkezlerimize gelerek 8 kez bağış yapabiliyorlar. 3 ay içinde ve 16 yurttaşımıza şifa olabiliyorlar. Bu çok erdemli bir davranış."

'COVİD BAHANE OLMAMALI KAN HER SAAT LAZIM'

Kızılay'a 20'nci kan bağışını yaptığını dile getiren Ahmet Cumhur (46) ise pandemi nedeniyle kimsenin korkup çekinmemesi bağış yapmaları gerektiğini belirterek, "Bu pandemi döneminde herkes korkuyor çekiniyor belki ama kapı girişinden itibaren gerekli tedbirleri almışlar sıkıntı yok. Hatta ben kendime kızdım 1-2 aydır neden gelmiyorum diye. Covid ne zaman geçer bilmiyoruz ama kana hepimizin ihtiyacı var. Covid bahane olmamalı kan her gün her saat lazım" diye konuştu.

Kızılay'a ilk kez kan bağışlayan 19 yaşındaki Miraç Kara, "Daha önce kan vermek istedim ancak 18 yaşından küçük olduğum için veremedim. Şu an çok mutluyum. Dünyada yapılabilecek en güzel şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşının bunu yapması lazım ülkemize ve milletimize katkı bulunmalarını istiyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KızılayKanStok
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