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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan kan bağışı çağrısı

Kınık, deprem sonrası bölge kan bankalarında ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu belirterek "Ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz" dedi.

06 Şubat 2023 Pazartesi 15:03
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan kan bağışı çağrısı

ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası kan ve kan ürünleri ihtiyacına ilişkin paylaşımda bulundu.

Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıldığını bildiren Kerem Kınık, "Bölge kan bankalarımızda ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarımız mevcuttur. Ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kan BağışıKızılayTürk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık
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