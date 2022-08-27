Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.146,10
ALTIN
1.015,90
DOLAR
18,17
STERLİN
21,38
EURO
18,13
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Yozgat Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Destek Personeli alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Sözleşmeli...
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Atılım Üniversitesi Akademik Personel alacak
Atılım Üniversitesi Akademik Personel...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 39...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türk Kızılay'dan Halep Vapuru şehitleri için anı dalışı

27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:20
Türk Kızılay'dan Halep Vapuru şehitleri için anı dalışı

ÇANAKKALE Savaşları sırasında 25 Ağustos 1915'te İngiliz E-11 Denizaltısı tarafından batırılan Halep Vapuru şehitleri için Türk Kızılay tarafından anı dalışı gerçekleştirildi.

Çanakkale'de düzenlenen 'Hilal-i Ahmer'e Vefa Yürüyüşü ve Şehitleri Anma Programı' etkinlikleri kapsamında, Kızılay Ağadere Müzesi'nden Kilitbahir köyündeki bakı terasına kadar 'Kahramanların İzinden Saygı Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Kızılay yöneticileri ve gönülleri, Kilitbahir köyündeki Seyit Onbaşı Anıtı önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından, Çanakkale Kara Savaşları sırasında Arıburnu ve Anafartalar bölgesinde ağır yaralanan askerleri, İstanbul'da hastane haline getirilen Selimiye Kışlası'na götürmek üzere Akbaş İskelesi'nde beklemekte olan ve 25 Ağustos 1915 tarihinde İngiliz E-11 Denizaltısı tarafından vurularak batırılan Halep Vapuru şehitleri için anı dalışı düzenlendi. Törene Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile çok sayıda Kızılay gönüllüsü katıldı.

Akbaş Limanı'ndaki anı dalışı etkinliği Kızılay yelken ve kano takımlarının gösterisiyle başladı. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın teslim ettiği plaket, dalgıçlar tarafından Akbaş Limanı açıklarında yaklaşık 15 metre derinlikte bulunan batığa indirilip, güvertesine bırakıldı.

Kerem Kınık, törende yaptığı konuşmada, Birinci Cihan Harbi'nin her cephesinde bulunan Kızılay'ın, Çanakkale cephesinde de çok büyük yararlılıklar gösterdiğini belirtti.

Çanakkale cephesinin her noktasında yaralanan askerlerin Akbaş Limanı'ndan Şarköy, Tekirdağ, İstanbul gibi ve çok farklı noktalara tahliye edilerek, yolda tedavilerini gerçekleştirip hastanelere uğurlandığını belirten Kınık, "Hilal-i Ahmer, özellikle kara savaşlarının başladığı günden sonra 150 bini aşkın Çanakkale'den yaralı transferi ve tahliyesi gerçekleştirdi. Fakat bunlardan biri vardı ki; o da Halep Vapurumuzdu. Akbaş Limanı açıklarında yaklaşık 15 metre derinlikte yatıyor. 25 Ağustos 1915 yılında İngiliz E-11 Denizaltısı tarafından torpillenerek batırıldığında içinde İstanbul'a tahliye için bekleyen 200 yaralımızın bulunduğu sivil Hilal-i Ahmer Halep Vapuru'nu ve içindeki şehitlerimizi anmak için buradayız. Tüm şehitlerimize rahmetle anıyoruz" dedi.

Katılımcılar daha sonra ise Akbaş Şehitliği'ni ziyaret edip, karanfil bıraktı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayHalep Vapuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rize’de 'çay turizmi' bereketi
Rize’de 'çay turizmi' bereketi
81 ildeki 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 821 kişi yakalandı
81 ildeki 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 821 kişi yakalandı
Ankara ve Çankırı'da operasyon; milyonlarca liralık sahte akaryakıt fişi düzenlenmiş
Ankara ve Çankırı'da operasyon; milyonlarca liralık sahte akaryakıt fişi düzenlenmiş
Muğla'daki göçmen kaçakçılığında 5 organizatöre tutuklandı
Muğla'daki göçmen kaçakçılığında 5 organizatöre tutuklandı
Kapıkule'de gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüşü
Kapıkule'de gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüşü
Bursa'da sağanak; işçilerin kaldığı 80 çadırı su bastı
Bursa'da sağanak; işçilerin kaldığı 80 çadırı su bastı
Bakan Kirişci: TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde DSİ araçları hizmet veriyor
Bakan Kirişci: TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde DSİ araçları hizmet veriyor
Defineciler kaya mezarını dinamitle patlatıp tahrip etti
Defineciler kaya mezarını dinamitle patlatıp tahrip etti
Antalyalı otelcilerin kabusu; 'sanal POS'
Antalyalı otelcilerin kabusu; 'sanal POS'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول